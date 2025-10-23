Queríamos romper ese dato: Pizarro tras victoria de Tigres en Pachuca once años más tarde

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres lograron acabar con la malaria de once años sin triunfar en el “Huracán”, hecho que puso muy contento a Guido Pizarro.

El técnico felino reconoció haber tenido dicha estadística en cuenta, por lo que era un objetivo romper con ese dato ante un equipo de grandes jugadores enfrente.

“Si, contento por el resultado, hace mucho tiempo que no nos tocaba ganar acá, es un dato que teníamos en cuenta y que queríamos romper también. Sabíamos que iba a ser un partido difícil que aca en su casa son un gran rival y que hoy fue un partido parejo.

Creo que ellos en el primer tiempo se encontraron mejor y en el segundo nosotros ajustamos y pudimos emparejar y tuvimos chances para llevarnos la victoria”, comentó post juego.

Asimismo, aplaudió la reacción rápida de sus pupilos ante el empate tuzo, marcando instantes después el tanto del triunfo en los pies de Diego Lainez.

“Más allá de lo futbolístico, sabemos que este es un deporte emocional y me ocupa que el equipo, independientemente de lo que baya pasando y de las adversidades, el equipo se mantenga integro, estable, firme con la idea y tengo grandes jugadores que por momentos entienden todo eso y quieren mucho a la institución y saben lo que está en disputa en estas últimas fechas y contento y orgulloso de mis jugadores. Es todo de ellos de seguir insistiendo más allá de las circunstancias siempre tratatn de ir por el resultado”, añadió.

Los regios estarán reincorporándose este jueves a los entrenamientos de cara a recibir a Xolos, duelo en el que no contarán con Lainez y Rómulo Zwarg por acumulación de tarjetas. Por otro lado, parece que intentarán apelar la expulsión de Marco Farfán frente a los hidalguenses.