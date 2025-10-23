Querétaro se viste de gala con la Layon Cup

Por Regio Deporte

QUERÉTARO, QRO.- La ciudad de Querétaro se perfila como un nuevo polo de atención para el futbol base a nivel nacional. La urbe de los Arcos ha anunciado con entusiasmo la realización de la Layon Cup, un torneo de invitación que promete convocar a destacadas escuadras locales y foráneas.

La convocatoria ya está abierta, y el evento se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Hasta el momento, la respuesta ha sido notable: un considerable número de clubes ya se ha registrado, predominando equipos de Querétaro y sus alrededores. Sin embargo, el interés ha trascendido las fronteras estatales, con solicitudes de información provenientes del Estado de México, León, San Luis Potosí y Aguascalientes, augurando un éxito rotundo para esta primera edición.

Fútbol Garantizado y Premios Atractivos

Los encuentros tendrán lugar en los remozados campos de la Unidad Deportiva San Isidro, garantizando un mínimo de tres partidos para cada equipo participante. La organización ha dispuesto atractivos premios para reconocer el esfuerzo y talento:

Campeón y Subcampeón

Mejor Portero

Kit para el Entrenador

Múltiples Categorías en Ambas Ramas

El torneo abarca un amplio espectro de edades, desde los más pequeños nacidos en 2020 hasta la categoría juvenil de 2011, en la rama varonil. Además, se ha incluido la rama femenil, fomentando la participación de las jóvenes promesas del balompié.

Desde el norte, la expectativa crece: se espera que algunos clubes de Monterrey y su área metropolitana se animen a emprender el viaje para exhibir la calidad de juego que se cultiva en la Sultana del Norte y competir por el prestigioso trofeo de la Layon Cup.