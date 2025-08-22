Que se vayan con mal sabor de boca de México: Jenni Hermoso advierte al Barcelona

Monterrey, Nuevo León. El All Star Game entre Liga MX Femenil y Barcelona está listo, duelo en el que pese a ser amistoso pronto mucho en cuanto al espectáculo al aficionado, así lo dejó en claro Jennifer Hermoso.

La estrella de Tigres advirtió a las culés con querer ganarles y mostrarles de lo que está hecho el certamen mexicano, todo deportivamente hablando.

“Tengo la suerte de estar de este lado en el que están jugadoras de toda la liga porque las han elegido por ser las mejores. Del partido de mañana se vea sobretodo un buen espectáculo, que lo disfrutemos todas y ellas se vayan con mal sabor de boca de México y que sear un bonito día para recordar y que la Liga MX sea un impulso para lo que viene en el fútbol mundial”, comentó.

Bajo esta misma línea, Jenni no ve con malos ojos que clubes mexicanos o el mismo juego de estrellas se dispute en el viejo continente, pues podría ser un gran despunte en lo futbolístico para la competencia azteca.

“Justo estaba pensando en eso porque está bien que equipos europeos vengan a disputar partidos que signifiquen el saber en qué nivel estamos o dónde queremos ir y por dónde vamos yendo, sería algo importante. Porque el viajar a México en campo con altura y demás siempre cuesta mucho y en contrario nunca lo hemos hecho, que un equipo mexicano vaya a Europa o a España sería una buena vara de medirse y muy bonito que se disputarán esos partidos. Al día de hoy tenemos la suerte de equipos como el Barca apuesten por hacer su gira en Mexico y disfrutar de mejor equipo del mundo y a partir de aquí seguiremos trabajando para que se den más partidos en el resto de las ligas del mundo”, confesó.

Asimismo, la ’10’ felina reconoció su papel de imagen de la Liga MX en su país natal, donse ha tratado de convencer a más ibéricas de que jueguen en el balompié nacional, hasta ahora sin éxito.

“Siempre que voy a España intento traerme algunas cuantas pero todavia me cuesta un poco convencerlas. Pero es verdad que desde lejos o el otro lado cuesta mucho más ver todo lo que hay aquí. Cuando llegué a México me preguntaron muchas cosas, del por qué llegaba aquí a esta Liga tan exótica que no la conocía nadie. Y al dia de hoy estoy orgullosa de estar aquí y permanecer en una liga que está en crecimiento y es un placer sumar a todo esto para que en futuro la liga mexicana este entre las mejores del mundoby eso basará en que vengan mas jugadoras, más extranjeras que sumen pero al día de hoy se hacen las cosas bien y por mi parte trataré de convencerlas no con palabras, sino con hecho que la liga mexicana tiene un futuro muy prometedor”, dijo.

Alexia ve real la apuesta de Liga MX Femenil

Por último, también habló la súper estrella mundial Alexia Putellas. La multicampeona con el ‘Barça’ destacó el gran nivel que lleva México y su fútbol femenino, una apuesta que no ve con malos ojos probar a futuro.

“Al final muchas jugadoras españolas han venido aquí y entrenadores, es un síntoma de que se está invirtiendo y lleva muchos años y que realmente creen que pueden llegar a ser una de las mejores ligas del mundo y la inversión está ahí. El hecho de que tantas jugadoras de España vengan para acá,dice que es una apuesta real.