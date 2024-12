Que esperen compromiso al 100 por cierto con Rayados: Luis Reyes

Monterrey, Nuevo León. El primer refuerzo de Rayados para el Clausura 2025, Luis Reyes, se mostró comprometido con su nuevo club.

El lateral mexicano señaló que era un sueño pendiente, jugar en su ciudad natal, por lo que está ilusionado en portar la casaca albiazul.

“Es un sueño que tenía pendiente y con el trabajo se consiguió. Estoy contento e ilusionado de portar esta playera. (Que esperen) Entrega, compromiso al 100 por ciento como siempre lo he hecho, que se sientan orgullosos, que va a haber un regio muy orgulloso dentro de la cancha”, comentó a las afueras del Barrial.

El ex Atlas trabajó al parejo con sus nuevos compañeros en el arranque de la pretemporada, donde fue bien recibido tanto por los elementos albiazules como por el cuerpo técnico comandado por Martín Demichelis, quien de momento no le ha definido un rol en su sistema.

“Agradecidos con mis compañeros y cuerpo técnico. Me recibieron de la mejor manera y me sentí a gusto hoy en el entrenamiento, listo para lo que viene. Todavía no he hablado con él (Demichelis), me dio ma bienvenida pero estamos a la orden de lo que se necesita”, agregó.

Por último, el apodado “Hueso” mandó un mensaje alentador a la afición de la “Pandilla”, esperanzada en poder por fin romper la malaria de 5 años sin campeonato de Liga MX.

“Que sigan ilusionados. Vengo a sumarme de la mejor manera a este proyecto a lo que llevan construyendo. Veo un grupo muy unido y se que si seguimos trabajando de la mejor manera, cada quien con su granito de arena se van a conseguir cosas importantes”, finalizó.