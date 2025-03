Purata: Siempre quise ser protagonista en Tigres

Monterrey, Nuevo León. El arribo de Guido Pizarro al banquillo de Tigres trajo buenas oportunidades para jugadores prácticamente “borrados” del primer equipo, entre los que destacan Juan Purata.

El zaguero mexicano y cantetano felino, dijo nunca haber bajado los brazos para cumplir su meta de ser protagonista con los regios, el equipo de sus amores, a casi siete años de su debut.

“Hay muchas personas detrás. Un equipo de vida, que siempre me están apoyando en la parte emocional, mental y en la parte física. Si algo me ha caracterizado es siempre estar trabajando no importa la situación en la que esté profesionalmente. La clave en mi caso ha sido tener el objetivo siempre muy claro y siempre querer ser protagonista en el club de mis amores, el no tirar la toalla y no desesperarme por querer minutos, jugar por jugar.

Sino que mi objetivo siempre fue jugar en este equipo, la clave es esa. Mucha madurez, el tiempo que estuvo el profe Pauno también aprendí mucho y entrevistas cosas ser paciente y resiliente, así que cada DT que ha pasado por mi vida me ha dejado algo, en este caso que esté Guido se lo agradezco infinitamente por la confianza brindada a mi”, confesó.

Asimismo, el dorsal ‘4’ dijo estar cómodo siendo dirigido por Pizarro, con quien ha podido hilvanar titularidades por primera vez en su ya larga estancia felina.

“Me voy sintiendo cada vez más cómodo, con mucha confianza por parte de él, cuerpo técnico y grupo. Muy cómodo y se que hay muchi camino por recorrer, son apenas 2 o 3 semanas apenas en trabajos con Guido y el grupo se va sintiendo mejor”, agregó.

Cabe destacar, que el defensor tuvo que salir en busca de minutos durante el verano del 2022 con rumbos hacia el Atlanta United de la MLS, donde pudo desplegar su capacidad goleadora por un año.

Confianza en la cantera

Por último, el salido de fuerzas básicas auriazules, remarcó el buen momento de los juveniles felinos, quienes han tenido el boto de confianza por parte del “Conde”.

“Muy positivo eso el que haya canteranos en la cancha. Siempre es bueno el qué salgan jóvenes de la cantera. En su momento me tocó a mi con el “Tuca”, es bonito ver a los jóvenes qué entrenando con nosotros y ganarse un lugar. Guido confía muchoben ellos, en el talento que hay en casa y es bonito estar compartiendo vestidor con ellos”, dijo.