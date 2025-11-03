¡Pura hermandad! victoria dramática que revive la esperanza

Deportivo Hermandad ha logrado una dramática victoria por la mínima diferencia, un gol a cero, ante Serranías, un resultado vital que les da esperanza de llegar a la fiesta de los ocho grandes de la Popular Escobedo.

El encuentro fue un duelo dramático y de calidad disputado en el campo seis de Camino Real. Por momentos, parecía que Hermandad traía el “santo de espalda”, pues, a pesar de generar una infinidad de oportunidades, el balón se negaba tercamente a entrar. La frustración era palpable entre sus dirigentes, Fausto Hernández y Marcos Sierra, quienes no daban crédito a lo que sucedía.

El Héroe de la Agonía

Cuando el reloj se acercaba al final del tiempo reglamentario, apareció la figura de Danilo Arriaga. Con un instante de inspiración, Arriaga “la prende” y, ahora sí, el balón se fue hasta el fondo de la guarida.

Ese solitario tanto fue suficiente para que Deportivo Hermandad se llevara los merecidos tres puntos en disputa, un botín de oro que les permite soñar con alcanzar uno de los boletos para la gran fiesta final.