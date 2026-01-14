Pumas se mete a una cancha imposible para ellos

*Esta noche Tigres vs Pumas.

Tigres hará su primera aparición como local en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este miércoles, cuando reciba a Pumas en el Estadio Universitario en punto de las 21:06 horas, en un duelo que marcará el reencuentro del conjunto felino con su afición.

El equipo de la UANL llega a este compromiso con tres unidades en la bolsa, tras imponerse 2-1 como visitante al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Por su parte, el conjunto universitario de la UNAM inició el certamen con un empate 1-1 frente a Querétaro, partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

El historial reciente favorece claramente a los auriazules cuando juegan en el llamado Volcán, ya que acumulan más de una década sin conocer la derrota ante Pumas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La última ocasión en que el cuadro capitalino salió con los tres puntos de la Sultana del Norte fue en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2014, cuando logró un triunfo por 2-1 el 25 de enero de ese año.