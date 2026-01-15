Pumas pone fin a la malaria en el “Volcán” 

Monterrey, Nuevo León. Los Pumas pusieron fin a una mala racha de más de una década sin ganarle a Tigres de visita, haciéndolo en este Clausura 2026 por marcador de 1-0 en la fecha 2.

Los de Guido Pizarro pasaron de inicio una mala noche ante un cusrrp capitalino batabte ordenado en su ataque y que de inmediato quisieron imponer condiciones con un centro de Álvaro Angulo, quedando cerca de incrustar Robert Morales. Sin embargo, el paraguayo se topó con Nahuel Guzmán que en dos oportunidades le negó el tanto al atacante apenas al 6′.

La recompensa llegó al 23′ tanto para la visita como hacia Morales, quien se estrenó como goleador puma tras una gran combinación con Jorge Ruvalcaba, empujando la redonda frente a la figura de Guzmán y poner el 1-0.

La reacción regia no se quedó atrás y de cara al descanso pusieron a trabajar a Keylor Navas, quien no tuvo problema alguno en ello. El tricampeón de Champions League parecía quedarse corto a un tiro centro que se intentó colar como gol olímpico de Juan Brunetta al 30′, no obstante, calculó bien la esférica dejándola pegar en el poste.

Rápidamente Navas mostró sus dotes de calodas en el arco con un estupendo atajadón, evitando de un manotazo el empate en contra, nuevamente en los pies de Brunetta al 38′, ayudando a la causa para irse al entretiempo con la ventaja mínima

Para el complemento entraron Diego Lainez junto a Ángel Correa, quien hizo su presentación en el certamen y que ambos de manera rápida tuvieron impacto. El “Factor” le metió una pelota al área hacia el campeón del mundo que de no ser por la barrida defensiva era el empate felino en el arranque del segundo tiempo.

El campeón del mundo le brindó más verticalidad al conjunto norteño que nuevamente estuvo a nada de emparejar las cosas de no ser por Navas bajo los tres postes. El tico le arrebató en dos ocasiones el gol a Joaquim, primero en un rechace y posteriormente en un remate de cabeza se lanzó magistralmente ante el ahogo del público en el “Volcán” al 64′.

La insistencia norteña fue tanta, pues los de la capital no tuvieron posesión alguna. Lo único que faltó fue puntería, fallando Correa la más clara al 77′ a bocajarro tras un excelente servicio de Jesús Garza, ante la incredulidad del “Uni” que de a poco se iba apagando.

Sobre el agregado la visita perdió a Angulo por doble amarilla y con un tiro libre a linderos del área a favor de los regios, quienes pese a varios intentos la pelota simplemente no quiso entrar, viéndose sorprendidos apenas en la segunda jornada y quedarse con 3 puntos.

Por el otro lado, los del Pedregal acabaron con una malaria de 14 años sin triunfo en el Universitario (2-1 del 25 de enero del 2014), sumando además su primera victoria del certamen.