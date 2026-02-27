Protestas en El Barrial se toman como mensaje: Santiago Mele 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados han tenido una semana muy tensa, reflejándose con protestas en El Barrial durante la mañana del miércoles, situación que hizo eco en algunos jugadores entre ellos, Santiago Mele.

El arquero uruguayo más que alarmado, dijo estar calmado y tomar todo como un mensaje entendible.

“Lo tomamos como un mensaje. Es entendible, todos queremos ganar y es entendible el disgusto cuando los resultados no salen pero tenemos una calidad humana de jugadores tremenda que puede revertir una situación y ojalá que pronto le podamos regalarle las alegrías que ellos demandan”, comentó.

Bajo esta misma línea, el charrúa reconoció entender su situación actual de ser banca con el Monterrey tras perder la titularidad con Luis Cárdenas; tomándolo como un gran desafío.

“Creo que viene siendo un gran desafío. En lo personal está demandando de mí lo mejor. Cuando llegué acá dije que estaba para sumar desde el lugar que me toque y en este tiempo me ha tocado sumar más de afuera que dentro pero sabiendo que esto es fútbol y hay que saber estar en los dos lugares. Así que nada, me siento bien, física y futbolísticamente, con ganado de que el equipo pueda ganar partidos y seguir sumando”, añadió.

Quiere estar en el Mundial

Mele culminó la charla estando confiado en poder estar en el próximo Mundial con Uruguay en verano, donde no ha va desde el pasado mes de noviembre ante la Selección Mexicana.

“Cien días es mucho y poco a la vez pero con mucha tranquilidad. Tratando de estar en el presente y preparándome de la mejor manera. El hecho de que vengan tantas cosas lindas por delante hace que uno no pueda aflojar y hace aprovechar este momento para mejorar en cosas que quizás en el día a día no tiene uno ese tiempo. Estoy confiado de que esto me va a volver más fuerte hacer un mejor arquero y persona y confío en que pronto se darán los frutos”, dijo.