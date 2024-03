Protagonizan emocionantes peleas en Guantes de Oro NL 2024

Como en los tiempos de antaño, los golpes de uppercut, ganchos, jabs, volados, cruzados y rectos, volvieron a emocionar a los fanáticos del pugilismo con el regreso del tradicional torneo de box “Guantes de Oro Nuevo León 2024” con sede en el majestuoso Gimnasio Nuevo León Gonzalitos.

Al momento se han realizado dos funciones de 10 (4, 11 y 18 marzo / 8, 15, 22 y 29 abril/ 6, 13 y 20 mayo) que se tienen pactadas a celebrarse todos los lunes en horario estelar de las 17:00 horas.

La segunda función la protagonizaron 40 exponentes todos ellos provenientes de los gimnasios municipales de: Apodaca, Galeana, Linares, Santa Catarina, Zuazua, San Pedro; y academias como: “El Gallo Negro”, La Nueva Era, Club de Box Sta. María, Ringo Fit, Pantiger Box, Centros Comunitarios, Titos, Boxing, TBF, Ruzito Gym, Leos, Boxing, Box Maldonado, entre otros.

Cabe mencionar que el certamen boxístico es avalado por la Asociación de Box de N.L., participan deportistas de las categorías Infantil (2010-2011), Junior (2008-2009), Juvenil (2006-2007) y Elite (2005 y anteriores), en las ramas femenil y varonil.

El sistema de competencia es a eliminación sencilla, cada pelea es a 3 rounds estilo olímpico, y son sancionadas por el cuerpo de jueces de la ABENL.

La tercera función de “Guantes de Oro NL 2024”, se llevará a cabo el próximo lunes 18 de marzo a las 17:00 horas.

RESULTADOS 2ª FUNCIÓN

Categoría Infantil Varonil (2010-2011)

 40 kg Guillermo Barrientos, Ringo Fit (ganó) vs Kevin Lorenzo, TBF

 40 kg Luis Peña, Titos Boxing vs Iván Tristán, Apodaca (ganó)

 44 kg Randy Narváez, Santa Catarina (ganó) vs Antonio Cruz, Zuazua

 44 kg José Torres, Ringo Fít (ganó) vs Jesús Pineda, Pantiger Box

 44 kg Emmanuel Medrano, Apodaca (ganó) vs Jesús Vega, Osos Negros

 44 kg Martín Antonio, Apodaca vs Francisco Ayala, TBF (ganó)

 46 kg Ángel Lara, Apodaca (ganó) vs Gonzalo Peña, Galeana

 46 kg Dante Cara, Apodaca (ganó) vs Alfonso González, Box Maldonado

 50 kg Dante Arredondo, El Gallo Negro (ganó) vs Rolando de la Cerda, Linares

 50 kg Cristian Hernández, Centros Comunitarios vs Carlos Sauceda, Ruzito Gym (ganó)

 66 KG Patricio Gámez, Pantiger Box (ganó) vs Joel González, Santa Catarina

Categoría Junior Varonil (2008-2009)

 57 kg Isaac Muñoz, Apodaca vs José Alvarado, Montemorelos (ganó)

 57 kg Roel Perales, La Nueva Era vs Tadeo Aguilar, Santa Catarina (ganó)

 57 kg Santiago Briones Club Box Sta. María (ganó) vs Rodrigo Valero, Box 10

 57 kg Alvin Trejo, Boxing CR88 (ganó) – Pablo Carrizales, Osos Negros

 57 kg Edwin López, El Gallo Negro vs José Arellano, Sta. Catarina (ganó)

 57 KG Irving Cruz, La Nueva Era (ganó) vs Ángel Castillo. TBF

 57 kg Cristofer Barba, Apodaca (ganó) vs Kevin Rodríguez, Leos Boxing

 57 kg José Palomo, Centros Comunitarios vs Jorge de Anda, Red Zone Boxing (ganó)

 57 kg Ángel Garza, Apodaca (ganó) vs Javier Reyes, Ringo Fit