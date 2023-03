Problema en acelerador deja sin oportunidades a Rubén Pardo en inicio de NASCAR México

A la primera vuelta de competencia, el piloto del auto #15 CocaCola-EMCJET-LUMO-LaPerrona-DPtechnologies-ProtelifeArmourBoutique-NOSTROS-HangarInn-Alsoma-Travel&Tips se dio cuenta que tenía problemas con el acelerador, lo cual lo hizo ingresar a la zona de fosos en repetidas ocasiones.

“Desafortunadamente tuvimos un problema en el auto desde la vuelta 1, se quedó pegado el acelerador y eso es muy complicado. Nos llevó un rato arreglarlo, pero era demasiado arriesgado, me metí a los pits en varias ocasiones para arreglar el problema. Perdimos varias vueltas, básicamente tomé esto como una práctica, hicimos varios ajustes ya que tampoco tuve tiempo de rodar mucho en las prácticas por otro problema”, señaló.

A pesar de esto, Pardo señala que tomó esta carrera como práctica y como punto de inicio, ya que pudo realizar ajustes necesarios para avanzar y para tomar en cuenta de cara a la siguiente carrera donde se presente.

“Estoy contento al final de cuentas porque el equipo no se rindió y todos dieron lo mejor de sí en cada momento. Yo la verdad me quedé con la cabeza fría, no me quise meter en problemas. Aunque mejoramos el funcionamiento del acelerador, en la carrera todavía se quedó una cuarta parte pegada, entonces era complicado controlar el auto. Esto es parte de, terminamos con el auto completo y vamos a trabajar para tener un mejor desarrollo en el vehículo e ir para adelante. Como siempre agradezco el apoyo de mis patrocinadores”, finalizó.

Pardo cerró extraoficialmente en la vigésima sexta posición de la parrilla y en el décimo sexto lugar de los autos de la categoría estelar, completando 161 vueltas de las 166 celebradas.

Por su parte, su compañero y cabeza de equipo, Rafael Vallina, corrió con mejor suerte y culminó en la séptima posición de los autos Challenge, acumulando puntos importantes en el campeonato.

La segunda fecha de la temporada 2023 se llevará a cabo dentro de poco cuando la caravana de NASCAR México visite el estado de San Luis Potosí los días 15 y 16 de abril.