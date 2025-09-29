PRIMERO Y DIEZ

AUTENTICOS TIGRES 2016 al 2024…DÉCADA AZUL Y ORO

Cronología y resultados de los clásicos

2016 | Auténticos Tigres UANL 31-28 Borregos Monterrey

2017 | Auténticos Tigres UANL 21-10 Borregos Monterrey

2018 | Borregos Monterrey 17-7 Auténticos Tigres UANL

2019 | Borregos Monterrey 49-16 Auténticos Tigres UANL

2022 | Auténticos Tigres UANL 13-6 Borregos Monterrey

2022 | Borregos Monterrey 32-30 Auténticos Tigres UANL (Final cuestionada )

2023 | Auténticos Tigres 10-3 Borregos Monterrey (Estadio NRG de Houston TX )

2023 | Borregos Monterrey 31-27 Auténticos Tigres

2024 | Borregos Monterrey 34-16 Auténticos Tigres

2024 –Borregos salvajes 24, Auténticos Tigres, 21 (Final cuestionada )

La década con el clásico del próximo viernes, se cierra el ciclo de 10 años durante los cuales los Auténticos Tigres han vencido cuatro ocasiones y los Borregos seis con el detalle es que se describe renglones arriba.

El triunfo en el 2016 por 31 contra 28 acabo con un periodo de 12 años, durante los cuales no se había triunfaba en el estadio Gaspar Mass; En el 2004, siendo Couch Mundo Reyes, los Auténticos habían vencido los Borregos 18 -17 y permíteme irme más allá cuando se ganó en el 2004 los Borregos salvajes habían triunfado por 17 clásicos consecutivos es decir, desde el año 1991

Para refrendar y dejar claro que no había sido circunstancial la victoria del 2016, se volvió a triunfar en el 2017, con un marcador de 21 a 10 en el estadio de los propios Borregos, siendo este el último juego, en este inmueble y dejar atrás más de 20 años que no se ganaba el estadio de los Borregos.

De entonces al 2024 Los clásicos se han convertido en un duelo de estrategias, en un juego de fuerzas,en un encontronazo de programas lo que le ha valido a Nuevo León, al norte del país, el ser reconocido como la mega del fútbol americano nacional

En la década de oro del fútbol americano en la Universidad de Nuevo León, se ha ganado el respeto y el reconocimiento merced el trabajo desarrollado en este programa

AUTENTICOS TIGRES LAS ESTADÍSTICAS NO SIGNIFICA SER EL MEJOR

AUTENTICOS TIGRES EN su primera semana vencieron a Burros blancos 37 a 12 , en su segundo partido a Pumas CU lograron la victoria 28 a 20 por último en la semana tres a Borregos Guadalajara por 30 a 7

BORREGOS SALVAJES en la primera semana vencieron a Borregos Guadalajara 44 a 7, en su segundo partido ganaron a Borregos Puebla 27 a 26 y por último a Aztecas de la Universidad de las Américas triunfaron 14- 12

En la tabla de posiciones, ambos equipos tienen tres ganados y cero perdidos. Los Auténticos Tigres aparece con 39 puntos en contra y los Borregos salvajes. 45 en contra, auténticos Tigres puntos a favor 95 contra 85 de borregos salvajes.

Los números fríos como totales y contra su propia naturaleza en el fútbol americano, no son determinantes cuando mucho son indicadores y en baja escala.

AUTENTICOS TIGRES , lo mucho que se insistido sobre dar su mejor versión, que son un equipo de Fe, que van contracorriente, que la temporada 2025 es un desafío hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo en el partido del próximo viernes. No es un partido más, es uno de los clásicos más esperanzadores y que determinan en buena medida lo mucho que se ha trabajado sobre este programa y partan de la premisa que las estadísticas no son los más importantes, Que lo más importante es que cada participación e intervención, de cada quien en su momento define el rumbo del partido, su concentración, su perseverancia, su paciencia, su fortaleza están en el límite de la prueba es el clásico número 11 de la década de oro de los Auténticos Tigres.

Contra la opinión general, no es un clásico de defensiva, y menos aún de ofensiva es un clásico de equilibrio, de alternancia, de conciencia plena esta donde cada uno de ustedes está ; quien ataque, quien defienda tiene un rol importante…CON TODO AUTENTICOS con todo auténtico con todo.

ALMA DEL EQUIPO…TODOS COMO UNO

Éste clásico les pertenece, es muy de ustedes su voz de aliento de estímulo de apoyo, todas las gargantas como una sola, no hay distingo de Porras – TODOS COMO UNO- todos como uno, ese UNO que es indivisible y por lo tanto invencible, TODOS COMO UNO, todos como uno, 2000 o 4000 lugares que les asignen, lo correcto e indispensable es estar agrupados para respaldar a esos jóvenes AUTÉNTICOS todos ellos que están en el emparrillado.

NOTA DE RELIEVE

El fútbol americano, colegial en Nuevo León, y en todo el país es un instrumento de integración, de formación y preparación para que el estudiante atleta se complemente y sea a través del deporte mejor persona, y con ello excelente profesional, empresario, líder y eje de una familia y de una sociedad.

Enhorabuena Auténticos Tigres, enhorabuena Borregos salvajes, den su mejor partido.

CPC MARIO H GARCIA TREVIÑO

Novato del año con los ELEFANTES de FACPYA, categoría intermedia

Jugador con los Auténticos Tigres en la década de los 60 en liga Mayor

Seleccionado nacional con los Auténticos tigres

Miembro del salón de la fama del fútbol americano en México…SAFANAL

En año 2010 Coautor del libro “ FUTBOL AMERICANO ESCUELA DE VIDA” escrito con el Ing. Horacio García Treviño QEPD y Lic. Jose Victor Garcia Perales

En el 2025 Autor del libro AUTÉNTICOS TIGRES ESCUELA DE VIDA