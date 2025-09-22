Primero y diez

Auténticos Tigres superan a Borregos Guadalajara 30-7

Los Auténticos Tigres, tras vencer a los Burros Blancos en el estadio Gaspar Mass con marcador de 37-12, y luego a los Pumas CU en su propio estadio con un cerrado 28-20, consiguieron su tercera victoria consecutiva al imponerse, esta vez como visitantes, a los Borregos Guadalajara con un contundente 30-7.

Es evidente que los Auténticos han mantenido un promedio cercano a los 30 puntos por partido. Además, su defensiva ha sido un factor esencial en estas victorias, permitiendo solo 39 puntos en total durante estos tres encuentros.

Un rival con clase y una historia que honra…Borregos Guadalajara fue un rival elegante: un equipo sobrio, educado, con magníficos jugadores, bien uniformados con un inusual pero distintivo color negro. Esta elección de uniforme fue hecha en conmemoración de los 80 años de la fundación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, promovida por el visionario empresario Eugenio Garza Sada. Un hermoso detalle, dicho sea de paso.

Esta temporada ha sido complicada para ellos. Han perdido todos sus encuentros, y sería una lástima que un programa de esta naturaleza descendiera de la categoría de los “14 Grandes” y tuviera que incorporarse a la Liga Nacional. Recordemos que el último lugar de los “14 Grandes” desciende, y el primer lugar de la Liga Nacional —donde participan 33 equipos de distintas instituciones del país— asciende. Afortunadamente, aún queda temporada por delante, y tienen margen para reponerse.

El duelo en el estadio azul…En el estadio azul de los Borregos Guadalajara se vivió un encuentro complicado, con altas y bajas. La diferencia para los Auténticos Tigres fue la paciencia, inteligencia, consistencia y determinación con la que manejaron el partido:

Paciencia, para mantener su modelo de juego y confiar en sus líneas ofensiva y secundaria.

Inteligencia, del staff de coacheo, que supo ejecutar la estrategia, hacer los cambios necesarios en el campo y administrar bien los tiempos fuera.

Consistencia, en el plan ofensivo,

Determinación, en cada jugada, sin perder la compostura.

El primer cuarto fue una verdadera lucha defensiva. El marcador parcial lo dice todo: 2-0 a favor de los Auténticos, gracias a un safety provocado por el número 99, Juan Alejandro Rodríguez, quien penetró la línea y detuvo al corredor de los Borregos dentro de su zona de anotación.

Una estrategia arriesgada, pero valiente

Los Borregos intentaron frenar las ofensivas directas de los Auténticos cargando con sus frontales y adelantando a los linebackers, lo que dificultó el avance de corredores como Ángel Alvarado y Jorge Luis Chaib. En una de esas jugadas, el número 16, Harold Ansel Rosario, salió lesionado. Le deseamos pronta recuperación.

Ya en el segundo cuarto, los Auténticos comenzaron a imponer su modelo. Llamó la atención la agresividad de Borregos al jugarse la cuarta oportunidad en dos ocasiones —una en 4ª y 4 yardas, y otra en 4ª y 8— buscando cambiar el rumbo del marcador. La defensiva de los Auténticos respondió con gran nivel, destacando el número 54, Pablo Treviño.

Igualmente sobresaliente fue el número 10, Sergio Alberto Reséndiz, quien, con valentía, rompió esquemas y logró avances importantes, colocando a su equipo en excelente posición de terreno.

Anotaciones clave…En el segundo cuarto, Eduardo Martínez Alvarado (#21), en jugada de “Wildcat”, anotó para poner el marcador 9-0.

En el tercer cuarto, Miguel Ángel Alvarado (#31) aumentó la ventaja.

Posteriormente, Jorge Luis Chaib (#20), también en jugada “Wildcat”, anotó para el 16-0.

Después vino la patada de punto extra de Reynaldo Adolfo Blanco Palomo (#42).

Más adelante, Christian Espinosa (#6) anotó otra más.

Y cerró la cuenta Miguel Alejandro García (#81).

Actitud y apoyo en la banca…La actitud del equipo fue ejemplar. Todos los jugadores estuvieron de pie en la banca, atentos a cada jugada, apoyando a sus compañeros. Incluso cuando se presentaron lesiones, el ánimo se mantuvo positivo, reflejando confianza y unidad. El ambiente en el estadio fue inmejorable, con una gran asistencia que disfrutó de un espectáculo de alto nivel.

Próximo reto: la madre de todas las batallas

Vale la pena destacar que el siguiente compromiso de los Auténticos Tigres será uno de los más importantes de la temporada: el 3 de octubre en el estadio Banorte frente a los Borregos Monterrey.

¡Nos espera un gran duelo!

CPC Mario H. García Treviño

Novato del año con los Elefantes de FACPYA, categoría intermedia

Jugador con los Auténticos Tigres en la década de los 60 en liga mayor

Seleccionado nacional con los Auténticos Tigres

Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano en México (SAFANAL)

Coautor del libro “Fútbol Americano, Escuela de Vida” (2010) junto con el Ing. Horacio García Treviño (QEPD) y el Lic. José Víctor García Perales

Autor del libro “Auténticos Tigres, Escuela de Vida” (2024