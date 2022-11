Primero y Diez

Auténtico Clásico. PARTE 3

AUTÉNTICOS TIGRES- Borregos Salvajes

ANTONIO ZAMORA …UANL- CARLOS ALTAMIRANO…ITESM

Encuentro de programas, de liderazgos y de cerebros

Las circunstancias de este primer clásico del fútbol americano consolidado en México son en sí misma poco comunes y que se hayan dado en otros encuentros a nivel nacional, categoría de los 14 grandes, entiéndase de las instituciones de educación superior más representativas de México.

Auténticos Tigres – Borregos Salvajes equipos invictos desde el 2021 en las que se llevaron a cabo partidos sin que hubiere de por medio una competencia o algún título; se le llamó entonces temporada post pandemia.

La misma tuvo restricciones, como el tiempo de entrenamiento, la forma y manera de hacerlo, el lugar donde había que practicarlo – que dicho sea de paso – algunos equipos no respetaron.

Auténticos Tigres tuvieron 5 partidos, dos de ellos inolvidables venciendo a Pumas CU merced goles de campo del joven Palomo así como por su super defensiva se impusieron a Burros Blancos ambos jugos en la Ciudad de México.

En estos partidos se tuvo oportunidad de ver como 39 AUTÉNTICOS novatos en el 2021 se explayaban con tal facilidad que tal aspecto ni siquiera se notaba.

Borregos Salvajes hicieron lo mismo con sus contrincantes ganaron todos los encuentros.

2022…Ambos equipos llegan invictos a este partido que es el número ocho de la temporada.

Cierto es; son dos grandes instituciones, dos reconocidos programas con una enorme y concienzuda preparación y definirán en principio su supremacía. Sin embargo; quisiéramos hacer énfasis a dos personajes.

Antonio Zamora Head Coach con los Auténticos Tigres y Carlos Altamirano con los Borregos Salvajes.

Ambos Head Coach fueron entrenados y en buena medida formados en sus inicios en categoría mayor por el Coach Edmundo Reyes.

Les comento, el motivo de la precisión.

El joven Carlos Altamirano a inicios de los años 90: entonces jugaba para un equipo de liga intermedia en Chihuahua donde fue observado por los buscadores de los Borregos y jalado a Monterrey, esto mal haber consenso en los mismos de la valía de este joven quarterback.

Carlos participó con los Borregos Salvajes en Categoría mayor de 1995 a 1999 siendo el Coach principal Frank González y el Coach coordinador ofensivo Mundo Reyes; justo quien tuvo mucho trato con él.

Carlos ALTAMIRANO es licenciado en Administración por el propio Tec donde sacó a su vez la maestría en negocios.

Antonio Zamora Coach en jefe de los Auténticos Tigres

Es ingeniero en electrónica y comunicaciones y tiene su maestría en Administración industrial y de negocios

Su trayectoria en el fútbol americano es diferente a la de Carlos.

Antonio practicó este deporte desde los cuatro años de edad con equipos de Club Vikingos, posteriormente en la preparatoria dos y enseguida con los Osos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica logrando en todos ellos merced su actuación grandes reconocimientos.

Enseguida se incorpora con el equipo de Auténticos Tigres categoría juvenil dos años después al equipo de intermedia nacional alcanzando campeonatos en el año 2001 justo en ese año en el 2001 es llamado por Mundo Reyes a la categoría mayor donde es reconocido por el Coach Reyes que le da la oportunidad de ocupar el primer puesto como quarterback y sus consecuencias positivas fueron notoriamente consideradas.

Iniciando con ello la segunda gran evolución del fútbol americano en la UANL – La primera fue en los 70, en la época del legendario Cayetano Garza -lo que comentamos en la primera parte de que con el Coach Reyes se inició el programa de los Auténticos Tigres.

Justo con él se disputó la final un par de ocasiones sin lograr su propósito definitivo del 2002 al 2005 en liga Mayor. Sin embargo a nivel nacional fue respetado intensamente por las grandes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

DOS CEREBROS, DOS LÍDERES, DOS ESTRATEGAS.

Recojo la opinión del Coach Edmundo Reyes al mencionar con certeza de que para él es todo un privilegio haber tenido el placer de entrenar y ser parte de la formación de dos grandes del fútbol americano en México…El ingeniero Antonio Zamora y el licenciado en administración Carlos Altamirano.

Mundo Reyes colaboró con la UANL poco más de cinco años. El observaba desde que Zamora era un joven tanto en vida juvenil como en intermedia y de inmediato lo pasaron a liga Mayor.

Él Coach Reyes estuvo igual cerca de ALTAMIRANO con los Borregos y posteriormente como asesor externo en Chihuahua cuando este dirigía al equipo Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua Liga Mayor categoría B por llamarle así .

Un servidor que tiene el gusto de conocer al Coach REYES y que tuve oportunidad de acompañarlo en la mayoría de los partidos a lo largo de toda su estadía con los Auténticos, en las que Antonio Zamora fue el quarterback y no descartar por supuesto en línea defensiva de los Auténticos Tigres a Jorge Valdez.

Del Coach Reyes me llamó siempre la atención – Como ahora con el Ing. Zamora- su carisma, su forma de dirigirse a los Auténticos a sus jugadores, con respeto, con palabras adecuadas, con mística , con finura.. no le entendían algunos jugadores no era a lo que estaban acostumbrados, venían de la etapa dura. De la palabra recia casi altisonantes y en muchas veces agresiva.

Tengo la certeza que así fue con Altamirano en los Borregos. No tan fácil su papel porque Frank González era de un corte y perfil duro que se complementaba con el estilo del propio Mundo Reyes.

Y me lo corrobora el Coach REYES al señalar que Carlos es un líder natural inclusivo respetuoso.

Justo es el estilo de Antonio Zamora y todos staff y me asegura el propio Coach que es el mismo estilo que aplica Altamirano.

Tuvieron el mismo maestro y lo han perfeccionado para su orgullo, dice el Coach Mundo Reyes que lo han superado. Muy su frase… Un líder no es el que tiene seguidores sino aquel que tiene capacidad de hacer nuevos líderes.

Hoy a las siete de la tarde estarán dos CEREBROS, dos LÍDERES, dos ESTRATEGIAS, dos VISIONES del fútbol americano.. Sin duda veremos un gran partido.

AUTÉNTICOS TIGRES desde un principio como si fuera el último cuarto….LPDA

CPC MARIO H GARCÍA T.

Ex Auténtico Tigre, Ex Elefante FACPYA. Seleccionado nacional. Miembro del Salón de la fama nacional del fútbol Americano , SEFANAL, y Coautor, con Horacio García T y José Víctor García P Del libro de Fútbol Americano Escuela de Vida.