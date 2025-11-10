Primero y Diez

Auténticos Tigres vence a Borregos CEM: 35-14… ¿Estrategias similares o coincidencia?

Los Auténticos Tigres terminaron la temporada 2025 con un total de ocho victorias y solo una derrota. Todos estos partidos fueron cruciales dada la complejidad y variabilidad de sus contendientes.

Enfrentaron a: Burros Blancos, Pumas CU, Borregos Guadalajara, Borregos Salvajes Monterrey, Linces UVM, Zorros CETYS, Borregos CCM, Águilas Blancas IPN, y finalmente, Borregos CEM.

La Experiencia en Gira

Del total de juegos, cinco fueron de visitante. Esta condición obligó a los Auténticos Tigres a practicar al máximo virtudes como la fortaleza, el optimismo, la paciencia, la prudencia y la sabiduría.

Esto es una consecuencia directa de los inconvenientes que implica jugar en un emparrillado ajeno y, en particular, enfrentar un arbitraje tendencioso. Este último aspecto fue señalado las veces necesarias, con el único propósito de sentar un precedente sobre tal comportamiento atípico y con la certeza de que, al conocer los antecedentes, se procedería a la corrección. Dicho sea de paso, se estima que esta corrección se llevó a cabo a través de la Comisión de Arbitraje de la ONEFA.

Análisis del Enfrentamiento vs. Borregos CEM

Se observó una notable semejanza en la estrategia ofensiva de Borregos CEM con la utilizada por los Auténticos. En la medida de lo posible, se basó en pases a media distancia —apoyados por el jugador número 85— y en corridas por el centro de la línea.

Un ejemplo de esto fue el primer touchdown borrego, donde el corredor se escapó de manera inusual del cerco formado por los Auténticos Tigres. El número 55 de Auténticos, Ángel Adrián López, pretendió arrebatarle el balón en lugar de detenerlo, lo que provocó la anotación.

Es justo reconocer que esta estrategia le funcionó a Borregos en la primera mitad, donde el primer cuarto terminó empatado a siete, y el primer medio finalizó 21 a 14 a favor de los Auténticos.

El Ajuste Defensivo que Marcó la Diferencia

La historia cambió en el tercer y cuarto cuarto, gracias a los ajustes de la defensiva de los Auténticos Tigres que no permitieron más anotaciones del rival. Estos ajustes fueron clave para la victoria y se sumaron a la constructiva labor de la ofensiva, bajo la dirección de su quarterback número 10, Sergio Alberto Reséndiz.

La ofensiva se apoyó grandemente en las corridas de Ángel Alvarado (31), Eduardo Martínez (21), y en las magníficas recepciones de Marco Vinicio García (82), por mencionar solo a algunos, ya que en términos generales, resulta injusto no nombrar a todo el equipo. ¡Una disculpa por la omisión!

El Escenario de la Liga Mayor

Es notorio que, de los equipos que conforman el grupo de los “14 Grandes”, solo los Auténticos Tigres se enfrentan —deportivamente hablando— a la estructura institucional altamente sofisticada de los Borregos, que está presente en Monterrey, Campus Ciudad de México, Puebla y Guadalajara.

Este panorama deja fuera a instituciones públicas con equipos de gran tradición, como es el caso de Pumas CU y Burros Blancos del IPN. A esto se suma el descenso de Pumas Acatlán por ser el último en la clasificación.

Próximo Rival: Linces UVM

Linces UVM se presenta como el séptimo clasificado y ha sufrido derrotas en sus últimos tres partidos: 31-33 contra Borregos Guadalajara, 10-49 contra Pumas CU, y 16-35 contra Borregos Puebla.

Es precisamente este historial reciente lo que lo convierte en un rival altamente riesgoso, pues los Auténticos Tigres vienen a jugar a ganar sin importar los antecedentes, como su coach lo ha señalado en temporadas anteriores: no tienen nada que perder.

La mentalidad de los Auténticos Tigres es y debe ser la de iniciar el partido como si fuera la última jugada, desde el principio hasta el final, sin dar margen a dudas y sin pensar si son mejores que el rival o no.

¡Esto se demostrará únicamente en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass! Habrá un lleno total de auténticos universitarios que los apoyarán en cada jugada.

…¡CON TODO AUTÉNTICOS, CON TODO AUTÉNTICOS TIGRES! LPDA

NOTA DE RELIEVE: ¿Estrategias Parecidas o Coincidencia?

Al plantear la pregunta sobre las estrategias, deseo señalar que el programa de los Auténticos Tigres es un modelo que el resto de las instituciones y equipos observan con detenimiento: unos para emularlo (copiarlo), y otros para hacerlo suyo y mejorarlo. Es decir, ¡los tienen muy estudiados!

La gran diferencia que significará el triunfo o la derrota en cada partido de los Auténticos Tigres es su formación interior.

✍️ CPC MARIO H GARCÍA TREVIÑO