Primero y Diez

Auténticos Tigres vs. Águilas Blancas: Triunfo 27-24 en Tiempos Extras… ¡No obstante los Árbitros!



La Polémica Arbitral

Vale, iniciar el comentario con el encabezado “no obstante los árbitros” es necesario. Las decisiones en el campo han sido un desafío constante para los Auténticos Tigres.

Contra Borregos Salvajes: Inventaron un tardering que las cámaras no repitieron y los presentes ni siquiera visualizamos algo parecido. Esto provocó la expulsión de Juan Alejandra Rodríguez #99.

Inventaron un tardering que las cámaras no repitieron y los presentes ni siquiera visualizamos algo parecido. Esto provocó la expulsión de Juan Alejandra Rodríguez #99. Contra Águilas Blancas (reciente): A Aldo Rivera lo tomaron del cuello y lo tiraron al césped faltando cuatro minutos en el Estadio Wilfredo Massieu. Tampoco lo vieron los árbitros.

Lo más importante, sin embargo, ocurrió en la corrida de Sergio Reséndiz #10. Entre la yarda 30 y la 20 de Águilas Blancas, por el lado derecho, fue detenido con un golpe claro sobre su cabeza, rematado por un segundo impacto de otro defensivo. La jugada se fue a revisión… ¡Y SE ROMPE UN RÉCORD EN EL FBA NACIONAL! Es correcto, se rompe un récord: el tiempo utilizado para que en repetición se definiera la jugada. Fueron más de ocho minutos, casi diez.

¿El desenlace? No solo no marcaron la agresión, sino que inventan —perdón, marcan— un movimiento ilegal con cinco yardas de castigo a los Auténticos, mandándolos 5 yardas para atrás, faltando un poco menos de dos minutos.

El Mérito de los Auténticos

Las Águilas Blancas apostaban por la victoria para mantener sus posibilidades de clasificar, no obstante que solo han ganado dos de los ocho juegos transcurridos. Dada la práctica de que pasarán los ocho mejor posesionados de 14, tenían que ganar.

De ahí el gran mérito y el gran desafío de los Auténticos Tigres en esta temporada —que aún no concluye—: mantener la ecuanimidad, la paciencia y la fortaleza. El juego se define partido a partido, jugada a jugada, con los vientos en contra, no obstante el entorno del emparrillado.

EL PARTIDO EN SÍ MISMO

El primer medio tiempo fue auténticamente de Auténticos Tigres, con dominio completo a la ofensiva y a la defensiva.

Dada la estrategia —buena por cierto— de darle oportunidad a todo el equipo para participar en el tercer y cuarto cuarto, el marcador de 21 a 7 se vio alcanzado por Águilas Blancas, que empataron en 21. Si bien es cierto que se complicó, lo comentado en el primer párrafo es válido para entender por qué se estaba dando ese resultado.

Estadísticas del Juego:

Equipo Yardas Totales Por Aire Por Tierra Castigos Pérdida de Yardas Auténticos Tigres 355 207 148 12 135 Águilas Blancas 278 93 185 6 –

¡Vean la diferencia en número de castigos! 12 para Auténticos y tan solo 6 para Águilas Blancas, ocasionando una pérdida de 135 yardas para los Auténticos.

Es digno de destacarse el comportamiento de la defensa secundaria de los Auténticos, donde solo aceptaron por aire 93 yardas, una gran mejoría. Por tierra, el número de yardas aceptadas (185) sigue siendo de las primeras en la conferencia en no permitir avances.

Auténticos Tigres, estamos a un juego de que termine la temporada regular. Vamos contra Borregos CEM, equipo que tiene tres ganados y cinco perdidos. Borrego salvaje al fin; equipo duro, las circunstancias no le han favorecido. ¡Vamos con todo Auténticos Tigres, vamos con todo!… LPDA

NOTA DE RELIEVE

Se acompaña en esta nota foto donde los Auténticos Tigres se hallan en estado de oración antes de que inicie el partido. Es un hermoso momento que se hace en todos y cada uno de los partidos y que humildemente se reconoce a través del Padre Nuestro. Es el compromiso como estudiante-atleta, para desarrollar al máximo su capacidad física, atlética y espiritual.



CPC Mario H. García Treviño.