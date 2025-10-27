Primero y Diez

El Desafío de la Temporada 2025

¡Auténticos Tigres! La temporada 2025 es, ha sido y será un gran desafío. Vencimos a Borregos CCM 36 a 19. ¡Ahora, a enfrentar a Águilas Blancas!

Este partido era vital. Tanto los Auténticos Tigres como los Borregos CCM éramos conscientes de que este resultado medía, en cierta medida, las posibilidades de alcanzar los playoffs; sin embargo, la atención principal estaba en ganar este partido, de suyo importante.

El Dominio de la Ofensiva y el Espejo del Marcador

Los Auténticos Tigres dominaron por tierra, apoyándose en Ángel Alvarado (#31), Eduardo Martínez (#21) y demás corredores para acumular 275 yardas terrestres. Por aire, con las recepciones de Javier Alejandro (#81), Marco Vinicio García (#82) y otros receptores, alcanzamos 161 yardas, para un total de 437 yardas a la ofensiva.

Pudiera pensarse que esto implicaba un dominio completo, pero no fue así. A pesar de nuestras 437 yardas y considerando las características de nuestra estrategia ofensiva y defensiva, los Borregos del Campus Estado de México (CEM) nos respondieron con escasas 80 yardas por tierra y 263 yardas por aire, sumando un total de 343 yardas a su ofensiva. Aun así, el diferencial a nuestro favor fue de casi 100 yardas.

Obviamente, Auténticos Tigres dominó el partido, sobre todo al tener posesión del balón y control de los espacios por tierra, pero esto no se reflejó de inmediato en el marcador, que se alternaba. El primer medio concluyó 12-7 a favor de Borregos CEM, donde el dominio de los Auténticos no se reflejó.

La Polémica Arbitral en el Gaspar Mass

Hubo dos jugadas que definieron esa primera mitad. La primera de ellas, por cierto, fue muy polémica: un pase largo de Sergio A. Reséndiz para Marco Vinicio García (#82). Marco realizó una atrapada magistral, a una sola mano, con el balón pegado a su cuerpo, y faltando dos minutos y unos segundos para que concluyera la primera mitad. Los árbitros sometieron la jugada a revisión, e inexplicablemente marcaron que el balón no había sido retenido, una vez que fue observada en el monitor y sometida al criterio de la persona asignada por el propio arbitraje.

Valga la aclaración: no habíamos observado anteriormente este monitor. Es un aparato de pequeña dimensión que dificulta la observación a quien lo está usando; sus proyecciones son de escasa y difícil visibilidad, lo que obliga a este árbitro de pantalla —por así llamarle— a emitir juicios no del todo seguros.

Llama mucho la atención que en los partidos observados en los Estados Unidos, que son nuestro parámetro, quien sale a revisar la jugada es el referee principal, no un asistente de pantalla. Además, este árbitro principal lo observa desde una cabina cerrada y totalmente protegido de opiniones externas, siendo él el responsable de emitir un juicio. A la par de lo anterior, la jugada es repetida en la pantalla grande del estadio, como la que se tiene en el Estadio Gaspar Mass, para que los aficionados se enteren de cómo se desarrolla. En nuestros casos, la ONEFA da indicaciones de que esto no se haga, supuestamente para proteger el marcaje de los árbitros, lo cual no se entiende, ya que el marcaje está sujeto a los hechos, no a ningún criterio. No hay nada de inconveniente en que sea observado por los aficionados, más aún considerando que estos son estudiantes de alto nivel y exuniversitarios que acuden regularmente a estos partidos y que hoy lo hicieron en una gran cantidad: casi 5,000 aficionados a un juego de temporada. ¡Es una gran entrada!

Es entonces que se solicita: que se le proporcione un monitor de mayores dimensiones y que este se mantenga al margen de imágenes externas u “ojos externos”.

Dicho sea de paso, el arbitraje en este partido correspondía a una plantilla de aquí de Nuevo León, la cual ya ha demostrado capacidad, conocimiento y responsabilidad y, en algunas ocasiones, apego estricto al reglamento, como en la ocasión en la que se festejó por parte de los Auténticos Tigres y se les castigó con 15 yardas —cual si fuera conducta antideportiva—, que corresponde a la penalización máxima por festejar a su criterio en forma desmedida, aspecto que no sucedió porque el festejo fue entre los propios Auténticos.

El Remonte en la Segunda Mitad

En la primera mitad el partido terminó 12 puntos Borregos CCM vs. 7 Auténticos Tigres. Dicho sea de paso, ¡es la primera ocasión a lo largo de esta temporada en que los Auténticos se iban con un marcador en contra en la primera mitad! Esta situación no se revirtió al final del tercer cuarto, donde el marcador ya estaba 19-15, es decir, aún en contra de los Auténticos Tigres.

Era un partido de contrapesos y contracorriente. La parte definitiva la observamos en el último cuarto, donde los Auténticos Tigres, gracias a la labor de sus corredores y receptores, se fueron hasta los 36 puntos en el marcador, y los Borregos CCM no tuvieron anotaciones.

La defensiva, dada su creatividad en el emparrillado, mostró un planteamiento excelente. Conducidos por Jorge Valdez como coordinador, llevaron a cabo grandes jugadas, lo que impidió que hubiese puntos en contra.

El área de oportunidad se observa con el número de castigos contra Auténticos Tigres, lo que ocasionó una pérdida de 75 yardas, aspecto que seguramente ya observaron en la revisión de jugadas y que, obviamente, deben corregir.

La Batalla por los Playoffs

Esta victoria para nada define nuestra postura en cuanto a la participación en los playoffs. Restan dos partidos sumamente importantes. Este viernes, en la Ciudad de México, visitaremos a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Este partido es trascendental, y podemos pensar igual que lo hicimos contra Borregos CCM: ¡no hay mañana, es ahora o no es nunca!

Auténticos Tigres, la temporada 2025 ha sido, es y será un gran desafío. Que Dios los bendiga. Están en un buen nivel de eficiencia operativa, mas aún no alcanzan lo máximo, pero todo apunta a que lo logren, y eso se va a definir en cada jugada que participen en el próximo partido contra Águilas Blancas… ¡AUTÉNTICOS TIGRES, CON TODO!

CPC Mario H. García Treviño