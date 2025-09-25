Presume Guido Pizarro a la defensa de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres vencieron al Atlas con otro partido sin recibir gol en contra, situación que dejó satisfecho a Guido Pizarro.

El técnico argentino presumió a su zaga, misma que se coloca como la mejor defsnsiva del certamen con sólo 9 dianas en contra, colgando su sexto juego con el arco en ceros.

“Nombraste algo que me gusta, que no me hagan goles me gusta. Somos hoy en día la valla menos invicta, creo que se dice, y no me gusta que me hagan goles. Al principio éramos un equipo muy ofensivo pero recibíamos goles. La intención es encontrar un equilibrio y creo que que tuvimos situaciones de gol para [ampliar] la ventaja”, mencionó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Conde” salió contento tras romper una racha de tres juegos sin ganar, pensando ya en Querétaro.

“Contento por la victoria, que necesitábamos ya un un triunfo, regalarle a nuestra gente, que agradecerle el apoyo en cada partido. A seguir trabajando. Ya en en tres días tenemos que que seguir en la misma línea. Está todo muy parejo y y tendremos que ir allá a ganar”, añadió.

Pizarro culminó aceptando su felicidad por el retorno de André Pierre-Gignac a la titularidad auriazul en Liga MX, a casi un año de hacerlo.

“Él está entrenando muy bien hace tiempo. Se va sintiendo muy bien. Ha dejado la la lesión que lo había marginado mucho tiempo, la ha dejado atrás. Y como siempre digo, bueno, nos va a ayudar mucho. Hoy le tocó iniciar. Creo que hizo un buen partido, donde el equipo también está obligado a estar presionando todo el tiempo. Lo hizo muy bien. Ojalá que después le podamos brindar más oportunidades pero creo que jugó en en función del equipo. Y hoy le tocó iniciar”, dijo.

Desde el 01 de diciembre del 2024 que el delantero francés no iniciaba en el once felino, aquella ocasión en la vuelta por los Cuartos de Final ante Atlético de San Luis.