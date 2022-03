Presentan proyecto Turístico-Deportivo en China, N. L.

Ante un inmejorable escenario como lo es la Presa “El Cuchillo” en China, Nuevo León, el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda y el Coach Frank González, Director General del INDE Nuevo León, entre otras autoridades, anunciaron el Proyecto Turístico Deportivo que habrá de albergar un Centro de Alto Rendimiento en un futuro cercano.

“Le he pedido al Coach Frank que no deje de invertir en el deporte, porque acabamos de ganar el medallero nacional (Nacionales CONADE) como estado el año pasado, y no lo vamos a soltar, vamos a mantenerlo, y para mantener ese medallero tenemos que invertir mucho dinero en que nuestros jóvenes tengan toda la infraestructura.” Expresó el mandatario estatal en su presentación.

En el presídium estuvieron presentes también, Mariana Rodríguez, jefa de la oficina Amar a Nuevo León, así como Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno; el Alcalde de China, Raúl Karr Vázquez y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Raquel Reyes de Karr; y El Director de Parques y Vida Silvestre, Edgardo David Acosta Canales; otros de los invitados especiales fueron; la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Patricia Herrera González, así como Sergio Ganem Velázquez, Presidente del Club de Baloncesto profesional Fuerza Regia.

“Es una visión del futuro, el deporte representativo, tener otra villa, otro CARE acá en “El Cuchillo”, visualizo con muy buenos ojos todo esto, falta mucho para que se desarrolle el proyecto pero estamos iniciando con algo muy bueno.” Mencionó el Coach Frank González en entrevista.

Entre las intenciones que se pretenden plasmar también se encuentra una nueva Villa Deportiva, una Casa Bote y una Plaza Deportiva, las cuales aporten al desarrollo deportivo de los atletas de las disciplinas de; Pesca deportiva, Aguas Abiertas, Triatlón, Vela, canotaje, Remo, Voleibol de Playa, Futbol de Playa, Balonmano de Playa, Motonáutica y Ski Acuático. De los cuales se pretende acaparar eventos de talla nacional e internacional frecuentemente.

“Quizás decirle a los atletas que esperen un poco, vamos a comenzar tal vez a hacer campamentos acá probablemente por un mes para comenzar, estar todo el día en actividades que ayuden a mejorar el alto rendimiento.” Finalizó la máxima autoridad del deporte en el estado.

El evento estuvo engalanado además por parte de la selección estatal de Vela, encabezados por su entrenador Nikolay Borissov, quienes ofrecieron una demostración en las aguas de “El Cuchillo” teniendo como espectadores al gobernador y su esposa, quienes se interesaron en dicha disciplina y aprovecharon para tomarse la fotografía del recuerdo con los atletas y entrenadores.

Como parte de los invitados al evento también se hicieron presentes algunos atletas del INDE Nuevo León de disciplinas como Voleibol de Sala femenil y Luchas Asociadas, entre otros.

Con información del INDE