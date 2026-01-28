Presentan en España nueva sede del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid en San Pedro

​Por Regio Deporte

​MADRID, España – La expansión de los valores deportivos en Nuevo León continúa. En las instalaciones de la Ciudad Real Madrid se oficializó la apertura de la segunda sede del Educational Football Program en el estado, esta vez en colaboración con el municipio de San Pedro Garza García.

​El evento contó con la presencia de Roberto Carlos, Embajador de la Fundación Real Madrid, quien acompañó a los directivos de True Sports (Socio Oficial en México), Fundación H-E-B y representantes del gobierno municipal.

​Educación y Valores en Parque Clouthier

Se anunció que el programa se desarrollará en el Parque Clouthier, donde se habilitarán espacios para impartir esta metodología única. El objetivo principal es la formación integral de niños y niñas a través del deporte, priorizando valores como el compañerismo, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

​Aclaración Importante

Se reitera a la comunidad que el Educational Football Program NO ES UNA VISORÍA ni implica selección de talento. Es un programa estrictamente educativo y social, impulsado por la Fundación Real Madrid (entidad separada del equipo profesional de fútbol), diseñado para fomentar la superación personal y la inclusión a través del entrenamiento.