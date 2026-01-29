Presentan el uniforme de Checo Pérez y Cadillac

*En marzo debutan en la Fórmula Uno.

En medio de los primeros ensayos de pretemporada y la revelación inicial de algunos monoplazas, el ambiente en el paddock vive días de intensa expectación, a pesar de que aún restan varias semanas para que arranque oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Aprovechando ese foco mediático, Cadillac —la escudería que contará con el mexicano Sergio Pérez— decidió dar un golpe de efecto al presentar el uniforme oficial que portarán “Checo” y su coequipero, Valtteri Bottas, en lo que será el estreno de la histórica marca estadounidense dentro del máximo serial del automovilismo.

Sobriedad y carácter: la nueva imagen del “11”

El traje de competencia marca distancia con los diseños llamativos habituales en la parrilla. Predomina el color negro, transmitiendo presencia y seriedad, acompañado por detalles en tonos claros que realzan el icónico emblema de Cadillac en el pecho.

Además de su impacto estético, el mono cumple con todas las exigencias de seguridad impuestas por la FIA, al estar confeccionado con materiales ignífugos de última generación. En las imágenes difundidas destaca el número 11, insignia de Sergio Pérez, rodeado por los logotipos de los patrocinadores que acompañan esta nueva etapa en la carrera del piloto mexicano.

Primer rugido en Australia

Concluidas las pruebas de preparación, el foco se trasladará al Circuito de Albert Park, sede del Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo. Será ahí donde Cadillac y Pérez tendrán su primer examen real, con la intención de demostrar que su proyecto va más allá de la imagen y apunta directamente a la competitividad.

Mientras tanto, la afición mexicana —reconocida por su fervor y apoyo incondicional— ya se ilusiona con ver nuevamente a su representante en la parrilla, ahora defendiendo los colores de uno de los gigantes de la industria automotriz de Norteamérica.