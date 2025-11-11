Preparan la Copa Dinastía Gimnástica en Nuevo León

*Será este fin en el Gimnasio Nuevo León.

Este fin de semana se llevará a cabo la primera edición de la Copa Dinastía Gimnástica, un evento que reunirá a destacados exponentes estatales y nacionales de esta disciplina.

La competencia, también conocida como “Copa de Ranqueo”, se desarrollará del viernes al domingo en el Gimnasio Nuevo León, ubicado en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines. Este certamen permitirá a los participantes sumar puntos para mejorar su posición rumbo a torneos estatales, nacionales e incluso internacionales.

De acuerdo con Beatriz del Real Vega, miembro del comité organizador, ya se cuenta con la inscripción de deportistas provenientes de Nuevo Laredo, Torreón, San Luis Potosí, Estado de México, así como de diversas localidades de Tamaulipas y Coahuila, entre otros estados.

La competencia incluirá pruebas de Gimnasia Artística Femenil, desde el prenivel hasta el nivel 10 y junior FIG, además de Gimnasia Artística Varonil Xcel, parkour, circuitos y jumbling. Los participantes serán reconocidos con medallas para todos, además de trofeos para los tres primeros lugares en cada categoría y nivel.

“Este es un evento de carácter nacional y de ranqueo, en el que participarán gimnastas de todas las edades, desde los tres años hasta categorías senior”, señaló Lizbeth Amaya del Real, también integrante del comité organizador.

Más allá del aspecto competitivo, la Copa Dinastía Gimnástica busca fomentar el bienestar emocional y psicológico de los deportistas, así como reforzar el valor formativo de la gimnasia en un ambiente positivo, donde el trabajo conjunto entre atletas, entrenadores y padres contribuya al desarrollo integral de los jóvenes talentos.