Preparan la 7ª edición de la Copa Arpa con récord de participación

​Por Regio Deporte

​MONTERREY, N.L. – El fútbol femenil sigue ganando terreno y Nuevo León se prepara para una de sus fiestas más grandes. Con el firme objetivo de promover y difundir el talento de las mujeres en el deporte, se ha lanzado la convocatoria para la séptima edición de la Copa Arpa.

​Los organizadores trabajan a marcha forzada y con mucho entusiasmo para este evento, que se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero. La expectativa es alta: se espera romper récords y reunir a cerca de 100 equipos participantes en diversas modalidades de fútbol.

​Categorías y Premiación

El torneo abrirá espacios para categorías de edad limitada, asegurando que desde las más pequeñas hasta las juveniles tengan un escenario para brillar. Se anticipa una gran afluencia de aficionados en las gradas para apoyar a las futuras estrellas.

​La competencia premiará la excelencia deportiva otorgando trofeos a:

​Equipos Campeones y Subcampeones.

​Campeonas de Goleo.

​Porteras menos goleadas.

​¡Que ruede el balón y ganen las mejores!