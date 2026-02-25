Preparan el “Mundialito” de Fútbol Infantil y Juvenil

La pasión por el balompié infantil y juvenil está a punto de desbordarse. Con gran entusiasmo, han comenzado los preparativos para el próximo Mundialito de Fútbol, un evento que promete reunir al mejor talento emergente de México en una auténtica fiesta deportiva.

La cita será el próximo mes de junio en la ciudad de Naucalpan, Estado de México. Los organizadores ya han extendido la invitación oficial a todos los clubes, escuelas y equipos debidamente organizados a lo largo de la República Mexicana para que aseguren su lugar en esta vitrina futbolística.

Categorías y Ramas

El torneo destaca por su inclusión y amplitud, abriendo las puertas desde los más pequeños hasta jóvenes en formación:

Infantiles: Desde nacidos en 2019 (mixto/varonil/femenil).

Juveniles: Hasta la categoría 2008.

Ramas: Participación abierta en las ramas varonil y femenil.

Premiación de Alto Nivel

Para incentivar la sana competencia y el esfuerzo de los atletas, el Mundialito ha preparado una bolsa de premios muy atractiva que incluye:

Trofeos y Medallas: Para los campeones y subcampeones de cada categoría.

Goleadores: Reconocimiento especial para los “romperredes” del torneo.

Premio en Efectivo: Un incentivo especial destinado exclusivamente a los equipos que logren coronarse monarcas de su división.

“Ya hemos recibido solicitudes de información de clubes locales y de diversos estados del país; el interés es altísimo y esperamos un nivel competitivo excepcional”, comentaron los organizadores.

Las inscripciones ya están abiertas. Si formas parte de un club y quieres que tus jugadores vivan la experiencia de un mundialito con toda la organización profesional, ¡es momento de registrarse!