Premian a lo mejor del deporte mexicano este 2025

*Isaac del Toro y Osmar Olvera serán galardonados.

Se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte, un galardón a lo hecho este 2025, por los deportistas mexicanos que ponen en alto el nombre de nuestro país.

Entre ellos destacó el clavadista capitalino, pero que compite desde hace años por Nuevo León, Osmar Olvera, así como el ciclista Isaac del Toro, que compite en las principales carreras de ruta en Europa.

Osmar Olvera deslumbró en el 2024 con su buen nivel en los Juegos Olímpicos de París, pero mejoró sus registros en el 2025, al ganar una medalla de oro y dos de plata en el Campeonato Mundial de Singapur. Además de un oro en la Copa del Mundo de Clavados.

A su vez, Isaac del Toro ganó relevancia en la escena deportiva, al llamar la atención internacional en el ciclismo. El joven de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar en el Giro de Italia y se mantuvo entre los mejores ciclistas del mundo.

Deporte no profesional

Andrea Maya Becerra Arizaga – Tiro con arco

Alegna Aryday González Muñoz – Atletismo

Uziel Aarón Muñoz Galarza – Atletismo

Osmar Olvera Ibarra – Clavados

Deporte Profesional

Isaac del Toro – Ciclismo

Deporte Paralímpico

Luis Carlos López Valenzuela – ParaAtletismo

Osiris Aneth Machado Plata – ParaAtletismo

Entrenador

Alejandro Laberdesque Vázquez – Atletismo

Karen Selene Montellano Ruvalcaba – Tiro con arco

Juez/árbitro

Araceli Ornelas Caballero – Taekwondo

Leslie Selene Velasco González – ParaPowerlifting

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Gabriela Belem Agúndez García – Clavados

Donovan Daniel Carrillo Suazo – Patinaje sobre hielo

José Arnulfo Castorena Vélez – ParaNatación

María Lorena Ramírez Nahueachi – Atletismo ultramaratones

Fomento al deporte