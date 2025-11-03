Premian a lo mejor del deporte mexicano este 2025
*Isaac del Toro y Osmar Olvera serán galardonados.
Se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte, un galardón a lo hecho este 2025, por los deportistas mexicanos que ponen en alto el nombre de nuestro país.
Entre ellos destacó el clavadista capitalino, pero que compite desde hace años por Nuevo León, Osmar Olvera, así como el ciclista Isaac del Toro, que compite en las principales carreras de ruta en Europa.
Osmar Olvera deslumbró en el 2024 con su buen nivel en los Juegos Olímpicos de París, pero mejoró sus registros en el 2025, al ganar una medalla de oro y dos de plata en el Campeonato Mundial de Singapur. Además de un oro en la Copa del Mundo de Clavados.
A su vez, Isaac del Toro ganó relevancia en la escena deportiva, al llamar la atención internacional en el ciclismo. El joven de Ensenada, Baja California, quedó en segundo lugar en el Giro de Italia y se mantuvo entre los mejores ciclistas del mundo.
Deporte no profesional
- Andrea Maya Becerra Arizaga – Tiro con arco
- Alegna Aryday González Muñoz – Atletismo
- Uziel Aarón Muñoz Galarza – Atletismo
- Osmar Olvera Ibarra – Clavados
Deporte Profesional
- Isaac del Toro – Ciclismo
Deporte Paralímpico
- Luis Carlos López Valenzuela – ParaAtletismo
- Osiris Aneth Machado Plata – ParaAtletismo
Entrenador
- Alejandro Laberdesque Vázquez – Atletismo
- Karen Selene Montellano Ruvalcaba – Tiro con arco
Juez/árbitro
- Araceli Ornelas Caballero – Taekwondo
- Leslie Selene Velasco González – ParaPowerlifting
Trayectoria destacada en el deporte mexicano
- Gabriela Belem Agúndez García – Clavados
- Donovan Daniel Carrillo Suazo – Patinaje sobre hielo
- José Arnulfo Castorena Vélez – ParaNatación
- María Lorena Ramírez Nahueachi – Atletismo ultramaratones
Fomento al deporte
- Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez