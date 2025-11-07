Portugal y Holanda se irían a Torreón

*El TSM ya tiene la certificación de FIFA.

Las selecciones de Portugal y Holanda, analizan las instalaciones del Santos en Torreón, para elegirlo como su ‘bunker’, durante el Mundial del 2026.

Personal de los combinados europeos visitó las instalaciones del Territorio Santos Modelo, en Torreón, que ya recibieron la verificación de la FIFA para recibir a los equipos mundialistas.

El estadio del Santos recibirá a la Selección Mexicana este 15 de noviembre, en partido amistoso de fecha FIFA ante Uruguay, lo que podría ser un preámbulo de lo que será trabajar con una selección tan importante como la que podría instalarse durante 30 días en Torreón.