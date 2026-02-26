Por inseguridad, cancelan Copa Mundial de Clavados en Guadalajara

La World Aquatics anunció la suspensión de la fecha de la Copa del Mundo de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan, luego de realizar un análisis de riesgos relacionado con condiciones de seguridad y restricciones de viaje emitidas por distintas representaciones diplomáticas.

De acuerdo con el organismo rector de los deportes acuáticos, tras trabajar de manera conjunta con la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el CODE Jalisco, se determinó que no estaban dadas las garantías necesarias para asegurar la participación sin contratiempos de atletas, delegaciones y público asistente.

La cancelación se produjo después de que varias naciones impusieran limitaciones a los viajes de sus equipos rumbo a México, situación que comprometía la conformación completa de la competencia y el nivel deportivo esperado.

En su posicionamiento oficial, World Aquatics reiteró que la protección de clavadistas, entrenadores y personal técnico es el eje principal en la planificación del calendario internacional, por encima de cualquier otro interés.

Asimismo, el organismo agradeció el respaldo y la labor organizativa de CODE Jalisco y de las federaciones involucradas en la preparación del certamen, y dejó abierta la posibilidad de que Zapopan pueda volver a albergar una parada del serial en futuras ediciones.

El comunicado también precisa que la decisión fue resultado de una evaluación detallada sobre la situación de seguridad pública en el estado de Jalisco y el panorama nacional.

Clasificación cambia de sede

Tras la suspensión de la etapa en territorio mexicano, la definición de los clasificados a la Súper Final de la Copa del Mundo, programada del 1 al 3 de mayo en Beijing, se realizará con base en los resultados que se obtengan en la parada previa del circuito en Montreal.