Por fin México gana… los Charros derrotan 11-4 a Federales de Chiriquí

*Primer triunfo de 4 partidos de novenas mexicanas.

Los Charros de Jalisco aprovecharon al máximo sus oportunidades al bat y la falta de control del pitcheo contrario para derrotar con autoridad 11-4 a los Federales de Chiriquí, en el duelo que cerró la segunda fecha de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrada en el Estadio Panamericano.

El partido se definió desde temprano y tuvo como ganador al lanzador derecho Luis Iván Rodríguez, quien trabajó cinco sólidas entradas sin recibir anotación, permitió solo dos hits y concedió una base por bolas. En contraste, el panameño Paolo Espino cargó con el revés tras una corta labor de dos innings, en los que toleró ocho carreras limpias y cinco imparables, incluidos un par de cuadrangulares.

La novena jalisciense tomó ventaja inmediata en la primera entrada con un espectacular cuadrangular con las bases llenas de Bligh Madris, luego de que Espino admitiera un sencillo de Connor Hollis y otorgara boletos consecutivos a Michael Wielansky y Willie Calhoun.

Ese batazo de Madris significó el grand slam número 25 en la historia de la Serie del Caribe. El anterior se había registrado en 2021, en Mazatlán, cuando Julián León, entonces con Tomateros de Culiacán, también castigó al pitcheo de los Federales.

La ofensiva de Charros no bajó el ritmo y explotó nuevamente en un tercer episodio maratónico de siete carreras, en el que desfilaron 12 bateadores. En esa entrada destacaron el jonrón de Julián Ornelas, dobles productores de Michael Wielansky y Willie Calhoun, un sencillo de Reynaldo Rodríguez y un festival de seis pasaportes.

Bligh Madris fue la figura ofensiva del encuentro al producir cuatro carreras, anotar en dos ocasiones y recibir par de bases por bolas. Willie Calhoun y Reynaldo Rodríguez también contribuyeron con dos impulsadas cada uno.

Los Federales de Chiriquí, bajo el mando de José Mayorga, lograron romper el cero en la sexta entrada gracias a un cuadrangular de Johan Camargo con Austin Dennis en base frente al relevista Jeff Ibarra. Más adelante, sumaron dos anotaciones más en el noveno capítulo ante Trevor Clifton, apoyados en un triple de Adrián Sugastey para dejar cifras definitivas en la pizarra.