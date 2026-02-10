Polémica con las medallas de Milán-Cortina 2026

MILÁN, Italia – Lo que debería ser el recuerdo más preciado de un atleta se está convirtiendo en una pesadilla logística. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 enfrentan su primera gran crisis: las medallas se están rompiendo o desprendiendo de sus cintas apenas minutos después de ser entregadas.

Varios medallistas han denunciado fallas graves en el diseño. La esquiadora estadounidense Breezy Johnson (Oro en descenso) advirtió a sus compañeros: “No salten si tienen la medalla puesta”, luego de que la suya se soltara durante el festejo.

¿Por qué se rompen? El problema parece estar en el mecanismo de unión. A diferencia de diseños tradicionales, estas medallas (fabricadas por la Casa de la Moneda de Italia) tienen la cinta insertada dentro del cuerpo metálico, el cual está formado por dos mitades. Reportes indican que el enganche, o el mecanismo de seguridad obligatorio para evitar estrangulamientos, no soporta el peso de 500 gramos de la presea ante movimientos bruscos.

Casos virales como el de la patinadora Alysa Liu, quien mostró en Instagram su medalla sin cinta bromeando “Mi medalla no necesita banda”, y la sueca Ebba Andersson, cuya plata se partió en dos al caer en la nieve, han obligado al comité organizador a ofrecer reparaciones inmediatas.