Pizarro tras eliminación de Tigres en Leagues Cup: Algo nos está faltando para pasar de fase

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres dijeron adiós de la Leagues Cup en manos del Inter de Miami, hecho que dejó dolido a Guido Pizarro.

El entrenador felino reconoció un dominio sobre su rival, sin embargo, confesó faltarle algo al equipo para poder dar ese paso adelante en series mata-mata, por ahora a pensar en la Liga MX.

“En líneas generales tuvimos el control, creo que el equipo rival los primeros minutos se encontró mejor. Entiendo que en esta fase de los primeros no puedes regalar ningún ningún tiempo, ninguna cantidad de minutos.

Consciente de que algo nos está faltando para pasar, internamente luego trabajaremos, lo mejoraremos.Ellos se encontraron al principio mejor, después tuvimos el control de juego todo el partido, hemos generado, pero bueno, seguramente teníamos mucha ilusión de pasar ahora hacer el análisis interno. Ha darle vuelta a la página y ya a pensar en la liga mexicana”, dijo.

Asimismo, detalló enojo de su plantel con el arbitraje del guatemalteco Mario Escobar, a quien catalogó de riguroso por los dos penales en contra.

“Sinceramente sí, creo que a la vista de todos puede ser rigorista como dijiste, pero nada, ya hay que dar vuelta la página, no me gusta a mí hablar de los árbitros y sinceramente todos estábamos molestos, pero ya está”, finalizó.

Los regios aterrizarán al mediodía del jueves de cara a su partido contra Mazatlán del sábado que viene.