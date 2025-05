Pizarro sobre el arbitraje: No hay duda, era penal sobre Joaquim

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres fueron eliminados de la Concacaf Champions Cup en manos del Cruz Azul y con polémica de por medio, así lo dejó entrever Guido Pizarro.

El técnico argentino señaló haber visto penal sobre Joaquim Pereira durante el arranque del segundo tiempo, sin embargo, sintió a su equipo superior pese a la derrota, dando como merecido el pase a la final para la “Máquina”.

“En lo personal no me gusta hablar del arbitraje, si son varios penales que no cobran hoy a nosotros uno, seguramente son otras personas que hablarán de ese penal pero para mí no hay duda que es penal.

Más allá de la garra y valentía que tuvieron, el funcionamiento me gustó, de principio a fin fuimos superiores en todos los aspectos contra un gran rival que tiene merecido de estar en la final, me voy con la desilusión por no avanzar a final, pero orgulloso, seguramente pronto estaremos de vuelta no tengo dudas”, comentó.

Por otro lado, el “Conde” sintió bronca por no avanzar a la instancia final, fase a la cual los regios no llegan desde el 2020, obteniendo ahí su único título del certamen internacional.

“Del orgullo de cómo afrontarlo, del funcionamiento, de cómo el equipo vino a ser protagonista acá y esa manera. La bronca de no avanzar y regalarle a la gente la ilusión de una final por el apoyo tanto en el estadio como en nuestra casa”, agregó.

Pizarro culminó reconociendo un balance bueno en lo que va de su etapa en el banquillo, apuntando ahora con todo a la liguilla contra Necaxa.

“El balance es positivo, desde que lo agarramos nosotros la evolución ha sido abismal, veo a nuestra gente ilusionada y conectada habla de que vamos por buen camino, hay mejora que hacer pero el desafío es ir creciendo y la otra semana se viene la liguilla y la afrontaremos de la mejor forma”, finalizó.

Los regios están en Cuartos de Final donde medirán fuerzas con los hidrorayos, llave que aún no cuenta con horarios ni fechas.