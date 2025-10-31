Pizarro señala al Clásico Regio como el más pasional del país 

Monterrey, Nuevo León. El debate sobre si el Clásico Regio es el más importante de México llegó a los oídos de Guido Pizarro, quien brindó su opinión a ello.

El técnico de Tigres recalcó que es normal que en el centro del país demeriten al derbi norteño, el cual bajo su perspectiva y opiniones externas de algunos ex futbolistas, se vive con más pasión que el famoso América- Chivas.

“Es normal que los de México digan que el Clásico Nacional es más importante, creo que para todos los que estamos acá es rl más importante a nivel plantilla, a nivel pasión, a nivel de cómo se vive la semana al día a día acá.

Por lo que comentan la gente que ha estado en ese Clásico, no se vive tan pasional como el día a día acá en la calle. A los jugadores, a nosotros mismos, pero es normal que esté esa polémica o esa diferencia con los de allá y los de acá, para nosotros que estamos acá, me imagino ustedes también, para nosotros el más importante es el de acá, porque también nos mueve la pasión y la gente de acá es muy pasional, la gente es muy intensa en el día a día”, comentó en conferencia.

Asimismo, reconoció no quitarle el sueño por cumplir los minutos de menores a falta de 215 minutos restantes a dos fechas para terminar el torneo. Aclarando que aún no le suman realizados por Diego Sánchez por el Mundial Sub-17.

“Sabemos que nos quedan estos dos partidos para cumplir. Estamos conscientes de lo que nos falta, pero también conscientes de la manera que lo queremos cumplir esos minutos en los dos partidos que quedan”, finalizó.

El enfrentamiento está pactado para las 19:00 horas del sábado en la cancha del BBVA, inmueble donde los felinos registran seis triunfos por seis derrotas (5 empates) en 17 encares desde su creación en el 2015.

Le responde a Torrent

Por otro lado, el argentino no quiso entrar en polémicas con Doménec Torrent sobre sus declaraciones acerca del derbi, sin embargo, destacó que no es un simple partido por el significado histórico que representa en la entidad.

“Lejos de opinar del DT rival. A nivel personal y grupal, para nosltros es un partido especial por todas la historia de etee club. Tenemos un plantel con sentido de pertenencia muy grande y sabemos la importancia del juego de mañana. Sabemos cómo lo toma la otra gente y para nosotros es importante, un juego que no es normal, no es uno más de liga y asi lo tomamos”, añadio