Pizarro: Nadie está por encima de la institución

Monterrey, Nuevo León. A escasas dos semanas de acabar el mercado invernal, en Tigres siguen las especulaciones sobre algunas salidas del club, situación que para Guido Pizarro no es prioridad, mandando un fuerte mensaje a todo aquel que no quiera seguir dentro.

El capitán felino está consciente que esto siempre pasa cada inicio de certamen, sin embargo, aseguró que el que guste marcharse lo hará pues nadie está por encima de la institución, además de darle bienvenida al nuevo refuerzo, Igor Lichnovsky.

“Sabemos y estamos acostumbrados de que está la intención siempre aspira a más y siempre tratar de incorporar jugadores de calidad como la llegada de Igor, acá lo estaremos esperando para darle la bienvenida y se sienta cómodo para que venga a aportar, tenemos que dedicarnos a lo nuestro, entendiendo que la institución está por encima de todos, por encima de Salcedo de Pizarro, de todos.

El torneo ya empezó y como capitán entiendo que todo el grupo tiene que estar al cien para el partido del fin de semana; entendemos que la llegada de Igor va a fortalecer el grupo y acá lo vamos a estar esperando”, resaltó en videoconferencia.

El tema viene derivado ante la inminente salida de Carlos Salcedo hacia el Toronto FC, negociación que está casi hecha y que sólo faltaría fuera confirmada por ambos clubes. Así como el rumor de una posible partida de Rafael Carioca, el mediocampista está siendo buscado por el Botafogo y que su representante, Fabio Santanna, no lo negó recientemente.

Por otro lado, el ‘Conde’ expresó sus fuertes deseos de extender su contrato como felino y poder retirarse vistiendo la casaca auriazul, hecho que por el momento están conscientes tanto directiva como cuerpo técnico y que va por buen camino a darse sin poner trabas.

“Mi intención es quedarme, se lo transmití a Culebro, al entrenador, vamos en buen camino, creo que está hablado y será cuestión de tiempo, de mi parte siempre mi intención es seguir aportando al club, agradecimiento por lo que me ha dado, que puedo seguir aportando para que siga protagonista y seguir aspirando a lograr títulos, y que caminemos juntos, va por buen camino, ya está todo.

No sé hasta qué edad, la realidad se que eso me lo va a marcar el día a día, me siento bien así que no sé, siempre dije mi intención y nunca pondría una traba o algo con la diferencia, mi intención es quedarme la intención de ellos que siga, nos pondremos de acuerdo con los años y todo”, agregó.

Pizarro, cerca de los 32 años, vence convenio el siguiente mes de junio y parece que su renovación sería por un par de años más, a lo que llevaría a pensar en un retiro no muy próximo.