Pizarro en solidarización con el “Piojo” Herrera tras eliminación con Costa Rica

Monterrey, Nuevo León. Miguel Herrera consumó un fracaso más a su carrera con la eliminación de Costa Rica y decir adiós a todas sus aspiraciones de ir al Mundial 2026.

Dicha situación causó eco en uno de sus ex pupilos, se trata de Guido Pizarro, quien alzó la voz en solidarización con el apodado “Piojo”; deseándole lo mejor pronto.

“Apenado por él. Seguramente tenía una ilusión muy grande, hemos compartido un tiempo y agradecido. Desearle lo mejor, es un golpe duro para su selección y para él me lo imagino también, es un trabajador, tiene muchos años en esto y seguramente seguirá adelante”, comentó.

Asimismo, opinó respecto a los abucheos que la Selección Mexicana se llevó en contra durante la más reciente fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay, respectivamente. El experimentado consideró este acto normal y que ahora en su etapa de técnico le ha inculcado a sus futbolistas resistir las críticas, relacionado al tema de Raúl Jiménez sobre el público mexicano.

“Siempre hay estado y siempre va a estar. A veces se magnifica un poco de más pero es parte de. Mientas más uno es consciente de eso, más claro tiene la forma de que quiera hacer las cosas, independientemente de los resultados mejor convive con eso, que es normal.

Creo que cuando pasa a ser tan normal hay que convivir y ahora que estoy a cargo del grupo tratado e inculcar eso. En primer lugar, no soy nadie para dar consejos porque no estoy ahí. Lo que sienten los jugadores y el cuerpo técnico es de ellos. De mi lugar, puedo hablar de lo que me ocupa, que es que el equipo tenga claras las formas y los objetivos, y buscar eso”, añadió.

El argentino culminó reconociendo haber querido ver a Diego Lainez más minutos con el Tri, no obstante, desea que se gane su lugar ante la gran competencia que tiene por el puesto.

“Viene en un gran nivel Diego (Lainez) Somos afortunados de tenerlo, viene en gran nivel y profesional y personalmente es un chico que ha madurado mucho, que está en un nivel óptimo para ayudar tanto a su equupo como a la selección pero ahi tiene una gran competencia y él está ahí esperando su lugar y queda mucho tiempo para el Mundial. Está enfocado y tratará de hacer las cosas bien para ganar su lugar”, dijo.