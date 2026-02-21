Pizarro en defensa de Lainez y su ausencia con el Tri

Monterrey, Nuevo León. El nombre de Diego Lainez fue de los que más eco generaron al no estar dentro de la más reciente convocatoria de Javier Aguirre en Selección Mexicana.

Dicha decisión fue consultada con Guido Pizarro, entrenador del “Factor” en Tigres, quien no quiso entrometerse tanto, aunque si aclaró que si jugador es de los mejores mexicanos hoy en día, incluso por encima de muchos que juegan en Europa.

“Sí, la verdad no me metería en decisiones de otro, coincidimos que es de los mejores jugadores de la Liga y creo que de mexicanos en la actualidad, creo que es uno de los mejores a nivel número, a nivel futbolístico”, comentó.

Asimismo, el experimentado reconoció estar confiando en que Lainez logre estar en el listado final para el Mundial.

“Él es muy consciente y está muy enfocado en trabajar para lograr estar, pero ya son decisiones de Aguirre, creo que el Diego está muy comprometido acá, está muy comprometido para ayudar a la selección y ojalá que le toque estar”, añadió.

El Tri tendrá su amistoso frente a Islandia el próximo 25 de febrero, dentro del calendario de amistosos de cara a la justa mundial del siguiente verano.

Quita culpas

Por otro lado, el “Conde” habló de la derrota de sus felinos ante Pachuca, la cual no fue por culpa de Joaquim Pereira y su expulsión, teniendo fe en que todo va a mejorar.

“Acá no es un tema de hacer responsable a alguien sino seguir trabajando internamente para apuntar a lo que nosotros queremos. Creo que seremos mejores al final del torneo si aprendemos de estos eventos que vamos teniendo, tenemos que aprender de lo que va pasando”, finalizó.

Los regios sumaron su tercer descalabro en siete fechas, igualando los registrados en el certamen anterior (contando liguilla).