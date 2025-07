Pizarro desconoce interés de Tigres por Guido Rodríguez

Monterrey, Nuevo León. El interés de Tigres por Guido Rodríguez es totalmente real, aunque no es algo que conozca el técnico felino, Guido Pizarro.

El estratega reconoció no haber tenido charlas con el mediocampista argentino, contrario a Joseph Rosales de quien sacará cerrarlo lo antes posible.

“Sí, lo de Rosales lo he dicho, es opción, creo que estamos buscando una situación donde nos dé otro tipo de variantes contra algunos rivales de turno o rivales directos para competir por el torneo Lo de Guido lo conozco muy bien, yo no he hablado con él, no sé si será opción pero sí, lo de Rosales es una opción clara y seguramente en los próximos días se tomará la decisión si será él o iremos en búsqueda de otro”, confesó.

Pese a sondeos con el aún jugador del West Ham, la prioridad del campeón del mundo en Qatar 2022 es permanecer en el viejo continente, por lo que una buena oferta europea hará que descarte su regreso al fútbol mexicano.

Sin embargo, el tema económico no es el verdadero obstáculo para los felinos, siendo el número de extranjeros lo que les impone arrabcar negociaciones por el centrocampista.

Cabe destacar, que con la inminente llegada de Rosales, tendrían sus cupos llenos, teniendo a fuerzas que dar de baja a uno de su plantilla. Bajo esta circunstancia, los señalados a ello son Nicolás Ibáñez y Rómulo Zwarg, no obstante, son elementos con los que Pizarro cuenta todavía a sabiendas que el mercado de pases internacional no ha cerrado.

“Hoy jugaron los dos para el primer equipo, creo que los veo muy bien, son dos personas que yo aprecio mucho por su manera de ser, por su manera de entregarse siempre. La verdad, se entrenan siempre muy bien, son dos jugadores que cuento; obviamente el mercado es largo pero son dos jugadores que hoy jugaron para el primer equipo y seguramente vamos a contar con ellos”, dijo.

Se acerca el debut de Correa

Por otro lado, el “Conde” se mostró contento con el desempeño de Ángel Correa en el partido amistoso contra Morelia, teniéndolo en mente para su posible debut contra Juárez.

“Ángel ha jugado un rato, tenía contacto con sus compañeros, creo que se sintió muy bien, él está muy contento y ojalá que lo podamos ayudar desde el funcionamiento para que él pueda dar su mejor versión. Veremos cómo se va sintiendo él recién se incorpora lo importante es que él tiene muchas ganas y se va sintiendo cada vez más suelto con sus compañeros”, añadió.