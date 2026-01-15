Pizarro da vuelta a la página a la derrota contra Pumas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres fueron sorprendidos por Pumas de local, resultado que Guido Pizarro ya dio vuelta de página.

El técnico felino resaltó su tristeza por el marcador, sin embargo, confía en poder repuntar el próximo sábado ante Toluca, también en casa.

“Creo que con un resultado negativo, creo que cómo se dio el desenlace del partido, que al principio ellos se encontraron un poco mejor, después prácticamente fue todo nuestro, más allá del análisis, lo que queríamos era lograr el triunfo.

No lo logramos, pero consciente de que tenemos que seguir mejorando, consciente de que el segundo tiempo es el equipo que se tiene que ver, y después consciente de que también seguir afianzando cosas positivas que se vieron en el equipo. Creo que nos duele perder, así que dar vuelta a la página rápido para para el día sábado”, comentó.

Asimismo, el argentino confirmó que si bien le preocupa un poco el tema se fichajes, irán en busca de un lateral izquierdo ante la baja de Marco Farfán por lesión.

“Sí, como digo siempre, tenemos una base muy amplia de la que llegó a la final el torneo pasado. También tenemos, somos conscientes de la necesidad del equipo, la directiva está trabajando.

Ahora también la la incorporación de un de un jugador ahí con la lesión de Marco (Farfán), se está analizando, como digo siempre, ojalá que se concrete pronto para poder seguir ayudando a la base que llegó a la final”, finalizó.

Farfán sufrió de una fractura en el escafoides del pie derecho, por lo que será operado este jueves y estaría de 6 a 8 semanas fuera de competición más rehabilitación.