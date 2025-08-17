Pizarro da carpetazo a derrota contra América y ya piensa en Messi por Leagues Cup

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres cayeron ante América por Liga MX, resultado que ya dejaron atrás, así lo dejó en claro Guido Pizarro.

El entrenador felino dio carpetazo al descalabro frente a las “águilas” para enfocarse en Lionel Messi y su Inter de Miami por los Cuartos de Final de Leagues Cup.

“Creo que siempre es un desafío importante enfrentar a los mejores, creo que hoy jugó, hizo un gol, está bien, así que a prepararnos seguramente a enfrentarlo a él como a todo el equipo, pero vamos a ocupar a nosotros que ya demos vuelta a la página y ya empezar a partir de mañana a preparar ese partido”, comentó post duelo.

No obstante, se mostró dolido por la derrota, primera en condición de local en el Estadio Universitario desde que tomó las riendas del equipo.

“Si dolido por el resultado porque le queríamos regalar a nuestra gente una victoria pero conscientes de que hay cosas para mejorar, consciente de que tenemos que mejorar que no queríamos el resultado de hoy, un partido parejo donde sabíamos las situaciones que íbamos a encontrar; evidentemente el rival hizo las cosas mejor nos ocupa analizar mejorar y dar vuelta a la página.

No nos gusta perder, queríamos regalarle a nuestra gente que siempre nos apoya una victoria pero conscientes de que son partidos muy parejos, que se definen en detalles”, agregó.

Los regios entrenarían el domingo por la mañana para alistarse a su viaje hacia Miami el lunes en punto de las 08:00 horas.