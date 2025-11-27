Pizarro confía en la remontada de Tigres ante Xolos

*Regresan con desventaja de 3 goles.

Con evidente frustración tras el tropiezo en la Ida de los Cuartos de Final, el entrenador de Tigres, Guido Pizarro, aceptó que el 3-0 en contra fue un marcador totalmente inesperado dentro del grupo. Ahora, señaló, el equipo está obligado a realizar un encuentro prácticamente impecable si quiere mantenerse con vida y avanzar a las Semifinales.

Aun así, el timonel auriazul afirmó que conserva plena fe en la capacidad de sus futbolistas para revertir la situación el próximo sábado. Confía en que el apoyo de una afición que llenará el Volcán será clave para buscar una remontada en una serie que se les ha complicado de manera importante.

Pizarro también subrayó que deberán revisar a fondo lo ocurrido en este primer duelo, identificar los errores específicos y tener claro que Xolos intentará aprovechar la necesidad de Tigres saliendo a buscar un gol temprano.