Pizarro con sabor amargo tras empate en el Clásico Regio

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sacaron un empate ante Rayados en el Clásico Regio 141, resultado algo amargo para Guido Pizarro.

El técnico felino destacó haberse podido llevar algo más en el marcador al sentirse más superiores en grab lapso del duelo.

“Con el sabor de que podríamos haber llevado algo más, creo que desde el inicio del juego tuvimos las opciones más claras, creo que en líneas generales es un partido parejo, donde los dos equipos con muy buenos jugadores.

Pero creo que desde el inicio tuvimos las situaciones más claras, creo que después ellos a partir del penal se sintieron un poco más cómodos, pero sinceramente las sensaciones de que podríamos haber llevado algo más, pero muy orgullosos de los jugadores porque han venido acá, han intentado jugar, hemos sido protagonistas en este campo, que es muy difícil, y ya pensar en la semana que viene”, comentó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Conde” remarcó ser un partido parejo, sin embargo, ya dejarán atrás el resultado para pensar en Atlético de San Luis.

“Son partidos parejos, creo que también son de detalle, creo que los dos equipos tienen muy buenos jugadores, que cualquier detalle, cualquier descuido marcan diferencias, pero creo que en líneas generales hemos controlado al equipo rival, salvo cinco o siete minutos del segundo tiempo, donde ellos encontraron algunas transiciones, pero creo que en líneas generales fuimos mejores que el equipo rival, hemos generado más, pero con el orgullo que decía recién de los jugadores, de la forma, de cómo vinieron acá, cómo se impusieron y ya a partir de mañana empezar en la última fecha”, añadió.

Por último, el experimentado aclaró la situación con Ángel Correa, quien salió con molestias del campo en los instantes finales del encuentro.

“Lo de Ángel es un golpe, que había hecho un desgaste muy grande jugando arriba, después jugando por el costado. Está bien, ya está ahí descansando”, finalizó.