Pizarro asegura que no se guardará nada ante Cruz Azul y saldrá a lastimarlo mañana

Monterrey (México), 2 dic (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres de la UANL, aseguró este martes que su equipo no se guardará nada ante Cruz Azul y saldrá a lastimarlo en su estadio, este miércoles en la semifinal del torneo Apertura.

“Mañana saldremos a ser protagonistas; no vamos a especular con el partido de vuelta, sino a buscar un gran resultado allá”, dijo Pizarro en una rueda de prensa.

Los Tigres visitarán a los Azules con la ventaja de necesitar sólo un empate en la serie para alcanzar la final; en caso de empate, el cuadro regio eliminará a los capitalinos, por haber terminado mejor en la tabla de posiciones.

Pizarro dijo que no saca cuentas ni se confía en la condición de local en el duelo de la serie, aunque reconoció la calidad de su oponente.

“Cruz Azul tiene grandísimos jugadores, el nuevo entrenador (Nicolás Larcamón) le ha impuesto su estilo, su esencia. Será un partido difícil y hemos trabajado en lo que tenemos que hacer”, explicó.

Tigres fue eliminado por Toluca en la semifinal del pasado torneo Clausura. Pizarro opinó que desde entonces hubo un crecimiento y tratará de mostrarlo ante los celestes.

“El equipo ha dado pasos adelante, tiene más tiempo de trabajo y el nivel de los jugadores ha evolucionado en muchos casos”, indicó.

Los Tigres fueron goleados 3-0 por Tijuana el pasado miércoles en los cuartos de finales, pero el sábado derrotaron por 5-0 a su rival y firmaron su pase a la semifinal.

Pizarro lamentó los errores en el duelo de ida ante Xolos, pero destacó la actitud y el rendimiento en el de vuelta.

“Me ilusiona ver a mis jugadores como el otro día y ver a la gente celebrar como la vi. Desde que agarré el equipo, mi intención es elevar el rendimiento de los jugadores y ahora pretendemos seguir adelante”, concluyó.

Segundo de la tabla de posiciones, un escalón encima de Cruz Azul, los Tigres anotaron en la fase regular tres goles más y recibieron cuatro menos que los celestes con los cuales empataron 1-1 en Monterrey el pasado 4 de octubre.

El ganador de la serie disputará el título contra el mejor entre Toluca y Monterrey.EFE

