Pizarro aclara actualidad de Córdova e Ibáñez en Tigres 

Monterrey, Nuevo León. Tanto Sebastián Córdova como Nicolás Ibáñez tienen un presente en Tigres con incertidumbre, situación que aclaró Guido Pizarro.

El técnico felino remarcó que ambos elementos siguen siendo considerados dentro de su esquema táctico, sólo es que se ganen su puesto ante la alta competencia interna grupal.

“Es un grupo muy competitivo. Creo que también esa competencia interna ha hecho que la la regularidad del plantel haya sido esa, y es el camino, así lo entiendo yo, y un poco la línea es el que mejor está, el que mejor rinde en el día a día, en la semana, es el que se gana la oportunidad.

Son jugadores que han aportado mucho, que están en la competencia interna, como todos. Creo que son jugadores que le ha tocado jugar, que han aprendido bien. Después, Nico ha tenido una lesión, pero están en la competencia, como digo siempre, el Gacelo también ha estado, no ha estado, creo que la competencia del grupo es muy alta, amerita estar todo en sintonía y al que le toque la oportunidad lo hará lo hará de buena manera”, comentó.

El “Tanque” es el que más oportunidades ha recibido por parte de Pizarro con 397 minutos y con 3 anotaciones incluidas; mientras que ‘Sebas’ apenas acumula 147 minutos, considerando que su contrato culmina el próximo diciembre.

Por otro lado, el argentino de cara a Atlético de San Luis espera un gran desafío, pues el duelo los llevará a cumplir la regla de menores e incluso obtener el liderato del certamen con combinaciones de resultados.

“Visualizo un partido difícil, donde el equipo rival también tiene que jugarse la clasificación al play in. Un partido difícil, como son todos, entendiendo que mañana tendremos que cumplir la regla también como corresponde, mañana vamos a definir quiénes son los que los que nos van a sumar minutos, tenemos chicos que han demostrado que, cuando le ha tocado jugar, lo han hecho muy bien, han demostrado su calidad y han aportado al equipo.

Aspiramos a lo máximo (liderato) porque así lo demanda este grupo, lo demanda la institución, entrenamos para eso. Y el día de mañana trataremos de hacer nuestro trabajo, de tratar de lograr los tres puntos acá del local, y después esperar esos resultados que vos hablás”, agregó.

Admiración hacia Aguirre

Pizarro culminó reconociendo su admiración hacia Javier Aguirre por su nominación al FIFA The Best como mejor técnico, deseándole toda la suerte del mundo hacia ello.

“Lo he declarado, que no hay una persona más indicada para la selección que una que un mexicano, que Javier; creo que se ha ganado ese puesto por el respeto y porque conoce toda la la cultura interna que que amerita eso, creo que lo he declarado. Y felicitarlo por la nominación, creo que merecido lo tiene, y de mi parte el apoyo, bien merecido, de mi parte admiración hacia su persona, y desearle lo mejor”, finalizó.