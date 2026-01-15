Pirañas remonta a Nuevo Escobedo y arranca con el pie derecho

Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – No hay mejor manera de iniciar un torneo que ganando un clásico. El Deportivo Pirañas demostró carácter y buen fútbol para sobreponerse a un marcador adverso y vencer 2-1 a Nuevo Escobedo, en el arranque de la nueva temporada de la Liga Popular Escobedo.

Las canchas de La Isla fueron el escenario de este choque de altura en la Especial Zona Uno. La afición no falló y llenó la grada para ver a dos escuadras que, por tradición y plantel, ya son marcadas como favoritas para llegar a la “fiesta de los ocho grandes”.

​Reacción Brava

El partido comenzó complicado para Pirañas. Nuevo Escobedo pegó primero y le puso número al marcador gracias a Johan Ordóñez. Sin embargo, antes de irse al descanso, Edgar Peña aprovechó un parpadeo defensivo para emparejar los cartones 1-1 y devolver la calma a su equipo.

​La joya del “Gordo”

En el complemento, el partido se definió con una genialidad individual. Ailton “Gordo” Guajardo hizo gala de su habilidad, quitándose a dos rivales de encima para mandar el balón al fondo de las redes, firmando la voltereta y los primeros tres puntos para la causa de Pirañas.