Pirañas huelen a revancha

¡El Deportivo Pirañas está de regreso y con sed de revancha! Tras un doloroso desenlace la temporada anterior, donde fueron líderes absolutos, pero cayeron en el playoff, el equipo ha comenzado la campaña con una declaración de intenciones.

En un duelo vibrante de la Especial Zona Uno de la Choreslig, Pirañas se impuso con autoridad con una goleada de 4-0 sobre Panteras.

El choque, celebrado en la cancha seis de Camino Real, fue un espectáculo de alto nivel. Ambos cuadros se brindaron al máximo, ofreciendo un encuentro intenso que mantuvo al filo de la butaca a los aficionados.

Sin embargo, la coordinación superior y el hambre de Pirañas terminaron por marcar la diferencia. El equipo demostró por qué fue el mejor de la liga y encontró en Ailton Guajardo a su figura indiscutible, quien se destapó con un espectacular hat-trick (tres goles). La cuenta la cerró Jonhatan “Zombie” Espinosa, sellando el contundente triunfo.

Con esta victoria, Pirañas se afianza en los primeros puestos y se mantiene en zona de calificación. El objetivo es claro: asegurar cuanto antes el boleto a la “fiesta grande” para ir por esa final que se les negó y, ahora sí, ¡coronarse campeones! ¡Traen arsenal completo para lograrlo!