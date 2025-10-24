Pipo al alza

Los Amigos de Pipo siguen al alza y se imponen 3-1 a los Cancheros, en el torneo de la Choreslig de la Primera Especial zona dos, ante buen número de aficionados, que disfrutaron de un choque de calidad, en el cuatro de Camino Real.

Los Amigos la temporada anterior llegaron a la fiesta y en la actual buscan repetir y mejorar esa actuación, en tanto Cancheros buscan por todos lados alcanzar uno de los boletos, de ahí que el duelo resultó de lo más disputado.

Adán “Dany” Reyes y un par de Adrián “Yiyo” Loera fabricaban la tercia de dianas, que les daba la victoria, en tanto por vencidos descontaba José Solís.