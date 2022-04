‘Piojo’ dosificará a Tigres para medirse al Necaxa

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya cerraron filas para medirse al Necaxa por la fecha doble (ya 15) del Clausura 2022, juego en el cual realizarán modificaciones en su alineación titular, así lo dejó en claro Miguel Herrera.

El técnico auriazul explicó las razones de estos cambios, siendo Rafael Carioca, Luis Quiñones y Jesús Angulo las grandes ausencias en la titularidad felina, en el caso del ‘Stich’, un golpe en su rodilla lo bajó del once.

“Si vamos a rotar, porque el esfuerzo que se hizo en Querétaro fue fuerte con dos hombres menos, si tenemos que modificar a los muchachos para que nos lleguen fuertes y aquellas molestias en un juego tan exigido como el del sábado no obliga a tener que hacer modificaciones,es un juego que nos da menos descanso así que si haremos modificación. Angulo trae una molestia en la rodilla, un golpe fuerte, entrará parte de la gente de rotación, es un jugador que viene rayando en lo perfecto y ha tenido una temporada extraordinaria.

No queremos que por un partido tengamos que pararlo más tiempo, está listo pero no iniciará para darle ese descanso a su rodilla, Igor sigue descartado, todavía la parte médica no me entrega el trabajo de él, esta semana será importante para él para poder reintegrarse al grupo pero esperaremos la orden de los dotores y la parte física”, detalló.

Este será el once que paren los regios en su viaje a Aguascalientes: Nahuel Guzmán, Jesús Dueñas, Diego Reyes, Guido Pizarro, Juan Purata, Javier Aquino, Juan Vigón., Sebastián Córdova, Florian Thauvin, Nicolás López y André Pierre-Gignac.

Por otro lado, especificó la razón por la cual su ofensiva es más contundente en los segundos tiempos de los partidos que durante los primeros lapsos, achacando todo al estado físico del rival.

“El equipo físicamente está bien, los primeros tiempos nos matamos desgastando al equipo rival porque llegamos, el rival tiene que arrancar desde su área y volver a regresar porque estamos atacando, a lo mejor no hemos tenido la contundencia en esos primeros tiempos, pero en el segundo agarramos a los equipos desgastados, llegando, constante, y luego nuestros revulsivos entran y marcan diferencia, ha sido el desgaste que le hemos generando a los rivales, ojalá podamos hacer goles en la primera mitad pero los partidos duran 90 minutos no 45, de silbatazo a silbatazo tenemos mucho para ganar un partido, no importa si cae en el 93 con compensación o en el minuto 1, hay que ganar el partido”, agregó.

Encontró el equilibrio defensivo

Por último, Herrera confesó haber encontrado y a buen tiempo la regularidad defensiva que necesitaba, y es que a comparación del arranque del certamen, donde los felinos recibieron 7 dianas en contra en tan sólo 4 juegos, actualmente han recibido 4 tantos en los últimos 7 juegos, llevándolos a ser la cuarta mejor zaga del torneo.

“Más allá de que no nos veíamos así recibimos goles, el equipo hoy está sólido y fuerte, mejor en el trabajo y no quiere decir que hayamos dejado de ser fuertes, porque la mayor cantidad de goles que recibimos fue en la primera parte del certamen,donde nos faltó atención más que trabajo. El equipo se puso mas atento, mas concentrado, mejoró el diálogo en defensa y en la parte defensiva ha sido dolido sobretodo a balón parado,. Hoy no recibimos tanto peligro, se va viendo bien, no somos la mejor defensa pero estamos ahí, tomando en cuenta que llevamos varios partidos en cero el equipo ha mejorado bastante en ese sentido”, dijo.