Piden estrellas de Flash hacer una sola afición

Dejar de lado los colores y apoyar en forma más intensa al equipo de la ciudad de Monterrey, Walter Ayoví, Anselmo Vendrechovsky (Juninho) e Israel “Piloto” Jiménez pidieron a los aficionados de Rayados y Tigres para al Flash dentro de la próxima temporada 2022-2023 de la Major Arena Soccer League.

Fue durante la celebración del Media Day, organizado por el equipo mexicano de fútbol rápido profesional, donde los refuerzos de lujo lanzaron su petición a ambas hinchadas.

“Que la gente de Tigres y Rayados se unan y tengan al Flash de Monterrey como su segundo equipo”, comentó a los medios de comunicación Anselmo Vendrechovsky Junior otrora defensor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Por su parte el centro campista ecuatoriano, nacionalizado mexicano, Walter Ayoví ex jugador de los Rayados manifestó que “no importa los colores que sigan, que nos apoyen porque Monterrey es ciudad de fútbol”.

“Yo espero que la gente pueda acudir apoyarnos cada domingo como ya en otras ocasiones lo ha hecho, y por nuestra parte darle nosotros esa alegría que siempre requiere un hincha”, manifestó Ayoví Corozo.

Por su parte Israel “El Piloto” Jiménez, también exjugador de los Tigres de la UANL manifestó su satisfacción por integrarse al equipo de Flash de Monterrey, “recibí esta invitación seria del equipo y creo podré hacer carrera dentro del fútbol rápido, donde ya he participado en forma no profesional”, el ex lateral derecho en su carrera como futbolista profesional.

Con la integración de estos tres refuerzos de lujo, aunado al talento que los Embajadores Flash, están reclutando en diversas ciudades del país, el equipo que dirigirá Mariano Bollella Lafont se prepara para el inicio de la pretemporada durante el mes de octubre y el tan esperado regreso para el mes de noviembre dentro del MASL.

Durante el MEDIA DAY los nuevos jugadores se mostraron motivados y seguros de que contarán con el apoyo de la fanaticada de los “Relámpagos Azules” que en gran medida acudirán a sus juegos en la Arena Monterrey.