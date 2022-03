Los números están dados. Pese a suspender torneos recientes, Novak Djokovic regresará al trono de tenis mundial, en los próximos días.

Esto se la luego de la caída del tenista ruso, Daniil Medvedev, frente al francés Gael Monfils, en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, lo que lo hará bajar sus números y su posición en el ranking de la ATP, y cederle así el número uno al serbio.

Monflis, número 28 de dicho ranking, dio la gran sorpresa al imponerse a Medvedev, 4-6, 6-3 y 6-1, ante el público californiano reunido en el partido estelar de ese día, en uno de los torneos más importantes del mundo.

Con todo y que no está jugando en Indian Wells, por su negativa a vacunarse contra Covid-19, Novak Djokovic retomará su liderato una vez terminado el torneo. Y es que el tenista ruso tenía que alcanzar al menos, los cuartos de final de la competencia, para superar el porcentaje de puntos al serbio.

Con su temprana salida, Nadal queda ahora como gran favorito para sumar su cuarto trofeo en Indian Wells, donde Djokovic no pudo acudir porque Estados Unidos no permite la llegada de extranjeros no vacunados.