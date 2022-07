Pesas de NL por nuevo campeonato nacional

Con la firme intención de superar lo conseguido en los Nacionales CONADE en 2021, la Selección Nuevo León de Levantamiento de Pesas arribó este domingo a Hermosillo, Sonora, para encarar el compromiso de repetir el campeonato nacional de la disciplina.

Entre los atletas que representan a Nuevo León destacan figuras de selección nacional como Queisy Rojas, Irene Borrego, Estefany Espinoza, Jonathan Ramos, entre otros grandes talentos que han demostrado su nivel en las diferentes categorías en que han competido.

Este lunes inicia la actividad con la rama femenil en las categorías sub 15 y sub 17, el martes harán lo propio la sub 20 y sub 23 en la misma rama. La rama varonil entrará en acción hasta el jueves 7 de julio y será de la misma forma, con la sub 15 y sub 17, y el viernes 8 lo harán la sub 20 y sub 23.

En 2021, tras haber pausado la actividad en 2020 debido a la pandemia, la Halterofilia de Nuevo León superó su propio récord al obtener un total de 94 medallas, 47 de oro, 27 de plata y 20 de bronce, un trabajo muy destacado de atletas y el equipo de entrenadores.

Para esta edición, algunos atletas llegan con actividad internacional reciente tal es el caso de Estefany Espinoza, Bárbara Carvajal, Israel Tovar, José Luis Camarillo, Iván Rafael y Wilfredo Alemán, quienes participaron en el Campeonato Mundial Juvenil que se desarrolló en Guanajuato apenas el mes pasado.