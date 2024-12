Perder por la mínima es el mejor resultado: Demichelis

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados cayeron 2-1 en la ida de las semifinales ante Atlético de San Luis, marcador que si bien significa un descalabro es bueno para Martín Demichelis.

El argentino destacó todavía tener una serie abierta el próximo sábado en el “Gigante de Acero”, donde solamente están perdiendo por un gol.

“Perder nunca es bueno pero perder por la mínima es el mejor resultado, la serie está abierta y la vamos a definir en casa con nuestra gente, ahí pondremos el máximo esfuerzo y desempeño y pondremos todo el foco en ese partido. Con nuestra gente vamos a ser muy fuertes.

Perder nunca es bueno pero son dos partidos, necesitamos ganar sólo por un gol, se vio en el segundo tiempo que íbamos más por el gol que el rival, esa jugada de Chávez volvió a poner a San Luis en ventaja. Nos faltó más presencia, por el cansancio Canales y Sergio se quedaron por detrás de la jugada, pero la serie está abierta y confiamos en nuestra gente”, comentó post partido.

Asimismo, resaltó cuál será la actitud de su plantilla para el segundo capítulo, además de la situación física con Germán Berterame, quien no peligra hacia la vuelta en la Sultana del Norte.

“Hay que salir a jugar con mucha agresividad, intensidad, el rival se va a sentir incómodo, hoy decidimos no hacer presión alta porque es un rival que te atrae para atacarte en la profundidad, desde ahí lo tuvimos controlado, en el segundo tiempo pudimos llegar más, pero faltó generar más opciones en el área. De Germán fue una dormilona, pero prefirió salir”, agregó.

Por último, el “Micho” prefirió no tocar el tema con el arbitraje de Fernando Hernández, quien según expertos, parece no haber marcado un penal a favor de los regios en una falta de Andrés Sánchez contra Lucas Ocampos.

“Me gusta hablar poco, me dijo que no pitó el penal porque no pito el de Jorge, hay que revisar pero nada más para decir”, finalizó.